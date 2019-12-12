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В Рязани оштрафовали пятерых ученых из США за нарушение визового режима
По данным местных СМИ, прибывшим в Рязань по приглашению «Деловой России» ученым из университета Буффало из-за встречи со студентами вменили преподавательскую деятельность, хотя визы у них туристические
Ученые из Буффало в институте Рязани (Фото: «Деловая Россия»)

Советский районный суд Рязани признал виновными в административном нарушении пятерых иностранцев, следует из материалов суда.

Как пишет ТАСС, речь идет о членах делегации американского университета Буффало, которые по приглашению общественной организации «Деловая Россия» приехали в Рязань для встречи с предпринимателями, а также со студентами местного филиала Московского политехнического университета.

После беседы со студентами ученые были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»). Статья предусматривает штраф в размере 2-5 тыс., а также возможность депортации.

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В судебном решении не указано, будут ли члены делегации депортированы. В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС сказали, что не располагают информацией о депортации. Впрочем, на сайте «Деловой России» говорится, что «американские гости [были] вынуждены покинуть страну».

Местное издание «Вид сбоку» пишет, что ученым из-за встречи со студентами вменили преподавательскую деятельность, хотя визы у них туристические. По его данным, на суде студентка и сотрудница Политеха заявили, что ученые читали лекцию. Американцы утверждают, что только рассказывали о своем университете. В итоге, уточняет «Вид сбоку», ученых приговорили к штрафу и депортации, а также на несколько лет запретили посещать Россию.

РБК направил запрос в пресс-службу Советского районного суда Рязани.

Автор: Артём Губенко
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Рязань, суд, депортация
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