В Рязани оштрафовали пятерых ученых из США за нарушение визового режима

В Рязани оштрафовали пятерых ученых из США за нарушение визового режима

По данным местных СМИ, прибывшим в Рязань по приглашению «Деловой России» ученым из университета Буффало из-за встречи со студентами вменили преподавательскую деятельность, хотя визы у них туристические

Ученые из Буффало в институте Рязани (Фото: «Деловая Россия»)

Советский районный суд Рязани признал виновными в административном нарушении пятерых иностранцев, следует из материалов суда.

Как пишет ТАСС, речь идет о членах делегации американского университета Буффало, которые по приглашению общественной организации «Деловая Россия» приехали в Рязань для встречи с предпринимателями, а также со студентами местного филиала Московского политехнического университета.

После беседы со студентами ученые были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»). Статья предусматривает штраф в размере 2-5 тыс., а также возможность депортации.

В судебном решении не указано, будут ли члены делегации депортированы. В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС сказали, что не располагают информацией о депортации. Впрочем, на сайте «Деловой России» говорится, что «американские гости [были] вынуждены покинуть страну».