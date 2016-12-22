Высланный из России польский историк рассказал о своем задержании

Высланный ФСБ из России польский историк Генрих Глебоцкой рассказал о своем задержании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



По словам польского историка, он прибыл в Россию 14 ноября, чтобы поработать с архивами, а также по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге для чтения лекций о жизни поляков в СССР. По его словам, свое задержание он назвал «неожиданностью». «Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках «польской операции» по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков», — сказал Глебоцкой.

Историк рассказал, что он был задержан полицейскими на Ленинградском вокзале в Москве около 23 часов в пятницу, 24 ноября. Затем он был передан сотрудникам ФСБ, которые, по словам Глебоцкого, не предоставили «никаких удостоверений» и «отказались пригласить сотрудников польского консульства».

Глебоцкой добавил, что ему показали документ от 21 ноября, который предписывал ему покинуть России в течение четырех дней. Историк отметил, что это предписание он получил, когда у него оставалось «меньше суток», чтобы выполнить условие. Глебоцкой сказал, что документ он увидел в ночь на субботу, 25 ноября, когда «все чиновники и дипломаты уже отдыхают». «Думаю, что если бы документ попал ко мне раньше, польское консульство постаралось бы прояснить ситуацию, а так было уже поздно», — сказал историк.



Городской спрашивал сотрудников ФСБ о причине его выдворения из России, но они отказались отвечать на этот вопрос, заявляя, что «не обязаны объяснять этого».

Историк рассказал, что занимается темой польско-русских отношений в XIX—XX веках и впервые приехал в России в 1993 году. По его словам, он месяцами работал в архивах Санкт-Петербурга и Москвы и у него «никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами».



О выдворении польского историка стало известно в понедельник, 27 ноября. Как сообщал Институт национальной памяти Польши (IPN), Глебоцкой является сотрудником Ягеллонского университета и краковского филиала Института национальной памяти. В университете отметили, что решение ФСБ о выдворении польского историка их России равнозначно его запрету на въезд в страну. Кроме того, он не сможет получить доступ к российским архивам, который ему необходим для исследования отношений России и Польши. Этим вопросом Глебоцкой занимается около 25 лет, отметили в Институте национальной памяти Польши

Министерство иностранных дел Польши заявило, что обеспокоено высылкой Глебоцкого и назвало такое решение российской стороны «непонятным», сообщается на сайте польского МИД. В связи со сложившейся ситуацией посол Польши в Москве Владимир Марчяников вручил дипломатическую ноту в МИД России.

Внешнеполитического ведомство Польши подчеркнуло, что деятельности Глобоцкого направлена на «нормализацию отношений между Польшей и России». «Неоправданное изгнание польского ученого является еще одним звеном в антипольской пропагандистской кампании, проводимой российской стороной в течение нескольких месяцев, и еще одно подтверждение того, что политический диалог между нашими странами сталкивается с трудностями из-за односторонней деятельности российской стороны», — заявили в МИД Польши.

Источник РБК в МИД России сообщил, что высылка польского историка Глебоцкого стала ответом на аналогичные действия польской стороны. Других подробностей собеседник РБК не рассказал.