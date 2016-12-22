МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских

Взрыв в Назрани произошел во время попытки задержания подозреваемого в торговом центре. Об этом сообщили РБК в пресс-службе республиканского управления МВД.
«Сегодня около 18:00 мск в торговом центре на улице Картоева города Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — заявил представитель ведомства.
Источник ТАСС среди медиков уточнил, что силовики доставлены в республиканскую клиническую больницу. «Два сотрудника находятся в РКБ в городе Назрани со множественными ранениями верхних и нижних конечностей. Они в сознании, состояние средней тяжести, некритическое. С ними работают нейрохирурги, травматологи», — сообщил собеседник агентства. По его словам, одного из пострадавших уже оперируют медики, после операции он будет отправлен в реанимацию. Второй пострадавший в удовлетворительном состоянии находится в палате интенсивной терапии.
Взрыв произошел возле ТЦ «Ковчег» в Назрани, рядом с местом также расположен городской рынок. Владелец ТЦ ранее сообщил РБК, что перед взрывом он слышал выстрелы. «В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов», — рассказал он.
Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что нападавшие на силовиков были убиты. Их личности в настоящее время устанавливаются, заявил собеседник агентства.