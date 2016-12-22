ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева

Шамиля Казбулатова задержали на Ставрополье, его подозревают в мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих

Шамиль Казбулатов (Фото: СК РФ)

ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Ставропольском крае члена банды террориста Шамиля Басаева — Шамиля Казбулатова, говорится в сообщении СК. Его подозревают в вооруженном мятеже, участии в вооруженной банде и в посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным следствия, Казбулатов был причастен к нападению на десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ во время боевых действий в Чечне в 2000-м году. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Следствие устанавливает конкретную роль Казбулатова в этом нападении и планирует просить о его аресте.

Следователи также опубликовали видео допроса Казбулатова.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Человек на записи заявляет, что уже был приговорен к 12 годам лишения свободы и вышел из тюрьмы в 2013-м. «Сейчас подозреваюсь в чеченских боестолкновениях», — говорит он.

Бой с участием псковских десантников, известный также как бой у высоты 776, продолжался с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Чеченские боевики попали в конце февраля в окружение федеральных сил, но смогли вырваться. Российские военные преследовали их и заняли высоту Исты-Корд, где на них 29 февраля напали боевики. На следующий день к военным подошло подкрепление с соседней высоты, но к утру 1 марта Исты-Корд была занята террористами.

Боевиками командовали Басаев и Хаттаб.

В январе были осуждены два других участника нападения на псковских десантников: Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.