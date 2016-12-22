Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,95 66,07 EUR Нал. 75,81 74,90 USD Бирж. 66,43 +0,07 EUR Бирж. 75,27 +0,12 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3484,10 -27,90 IMOEX 2385,95 -0,35% RTSI 1131,36 -0,30% Brent 61,24 +0,48% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева
Лента новостей
Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2» 12:17, Политика Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля 12:16, Экономика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12:07, РБК и Путешествие в Рождество Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google 12:06, Технологии и медиа Самолет с министром обороны Болгарии совершил аварийную посадку в Вене 12:01, Общество Министра транспорта избрали главой совета директоров «Аэрофлота» 11:58, Общество Покупать или продавать: криптовалюта XRP подешевела на 40% за месяц 11:50, Крипто Госдума внесла изменения в порядок оплаты штрафов ГИБДД 11:41, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 11:36, РБК и Белая Дача Палата представителей США признала голодомор на Украине геноцидом 11:30, Политика 15 лучших сцен в фильмах 2018 года 11:29, Стиль Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации 11:27, Экономика «Спартак» начал переговоры о трансфере футболиста сборной Македонии 11:26, Спорт Reuters сообщил о полицейской операции у Страсбургского собора 11:09, Общество Насколько успешно британские ретейлеры давят на чувства покупателей 11:02, PRO Генпрокуратура выявила сокрытие доходов служащими ФАС и МВД 10:56, Общество Кто перевел Bitcoin на $2,9 млрд: Coinbase под подозрением 10:48, Крипто Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга 10:47, Общество В ДТП с тремя грузовиками и автобусом под Пензой погиб один человек 10:35, Общество ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева 10:35, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 10:31, РБК, Jardin и Greenfield Назло традициям: тест-драйв новой BMW 3 10:29, Авто Александр Овечкин побил рекорд Павла Буре в НХЛ 10:28, Спорт Ростуризм призвал россиян к бдительности после стрельбы в Страсбурге 10:25, Общество Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы 10:25, Экономика Центр при ФСБ связал проблемы канатной дороги Москвы с зарубежной фирмой 10:19, Общество
ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева
Общество, 10:35
0
ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева
Шамиля Казбулатова задержали на Ставрополье, его подозревают в мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих
Шамиль Казбулатов (Фото: СК РФ)

ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Ставропольском крае члена банды террориста Шамиля Басаева — Шамиля Казбулатова, говорится в сообщении СК. Его подозревают в вооруженном мятеже, участии в вооруженной банде и в посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным следствия, Казбулатов был причастен к нападению на десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ во время боевых действий в Чечне в 2000-м году. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Следствие устанавливает конкретную роль Казбулатова в этом нападении и планирует просить о его аресте.

Следователи также опубликовали видео допроса Казбулатова.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Человек на записи заявляет, что уже был приговорен к 12 годам лишения свободы и вышел из тюрьмы в 2013-м. «Сейчас подозреваюсь в чеченских боестолкновениях», — говорит он.

Бой с участием псковских десантников, известный также как бой у высоты 776, продолжался с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Чеченские боевики попали в конце февраля в окружение федеральных сил, но смогли вырваться. Российские военные преследовали их и заняли высоту Исты-Корд, где на них 29 февраля напали боевики. На следующий день к военным подошло подкрепление с соседней высоты, но к утру 1 марта Исты-Корд была занята террористами.

Боевиками командовали Басаев и Хаттаб.

В январе были осуждены два других участника нападения на псковских десантников: Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ФСБ , терроризм
Главное
Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google Технологии и медиа
Материалы по теме
СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева Общество
Двух напавших на псковских десантников в Чечне опознали соучастники Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter