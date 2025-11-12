Юристы рассказали, как работает схема со штрафами до ₽600 тыс. из-за фур

Фото: Shutterstock

Штраф до 600 тыс. рублей грозит водителям легковушек из-за фур, чьи водители используют номера-дублеры перед заездом на весовые пункты. Опрошенные РБК эксперты рассказали, как работает эта схема и почему возникают сложности с поиском нарушителя.

Водители легковых автомобилей в России получают крупные штрафы от Ространснадзора за нарушение, которое не совершали. Причина — мошенническая схема дальнобойщиков: они дублируют номера легковушек перед заездом на весовые пункты, в итоге штраф выписывается человеку, который ни в чем не виноват. Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

Нарушителей «нужно буквально поймать за руку», потому что они вряд ли ездят на машинах с подложными номерами, а пользуются ими только непосредственно на весовом контроле, рассказал РБК вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцэер.

«Не когда инспектор остановил, а когда автоматический весовой контроль. Там считывают номера камеры. Штраф приходит легковым автомобилям.<...> Либо это водители делают тогда, когда они знают, где находится [пункт контроля] <...> Быстренько поменяли номера, проехали, вернули обратно», — пояснил эксперт.

Как уточнил автоюрист Дмитрий Славнов, наказание за управление авто с подложными номерами влечет за собой лишение водительских прав, в то время как установка таких номерных знаков карается лишь штрафом.

«На обычных лиц — 2,5 тыс. рублей, а на юридических лиц от 400 тыс. до полумиллиона», — рассказал он.

Другая сложность разоблачения схемы в том, что штрафы приходят лишь по номерам. «Подозреваю, что фотографий нет, поэтому все это используется в такой схеме», — предположил Хайцэер. Поэтому тем водителям, что получили «чужой» штраф, нужно его обжаловать — обязательно с подтверждением характеристик транспортного средства.

По словам Славнова, ситуация не безвыходная, различные меры могут помочь в поиске нарушителей. Но это займет время — прежде стоит обжаловать штраф.

«У нас сейчас есть комплексы камер видеофиксации, искусственный интеллект, алгоритмы этих камер», — сказал юрист