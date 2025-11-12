 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Юристы рассказали, как работает схема со штрафами до ₽600 тыс. из-за фур

Эксперт Хайцэер: водители фур меняют номера прямо перед весовым контролем
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Штраф до 600 тыс. рублей грозит водителям легковушек из-за фур, чьи водители используют номера-дублеры перед заездом на весовые пункты. Опрошенные РБК эксперты рассказали, как работает эта схема и почему возникают сложности с поиском нарушителя.

Водители легковых автомобилей в России получают крупные штрафы от Ространснадзора за нарушение, которое не совершали. Причина — мошенническая схема дальнобойщиков: они дублируют номера легковушек перед заездом на весовые пункты, в итоге штраф выписывается человеку, который ни в чем не виноват. Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

Нарушителей «нужно буквально поймать за руку», потому что они вряд ли ездят на машинах с подложными номерами, а пользуются ими только непосредственно на весовом контроле, рассказал РБК вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцэер.

«Не когда инспектор остановил, а когда автоматический весовой контроль. Там считывают номера камеры. Штраф приходит легковым автомобилям.<...> Либо это водители делают тогда, когда они знают, где находится [пункт контроля] <...> Быстренько поменяли номера, проехали, вернули обратно», — пояснил эксперт.

Как уточнил автоюрист Дмитрий Славнов, наказание за управление авто с подложными номерами влечет за собой лишение водительских прав, в то время как установка таких номерных знаков карается лишь штрафом.

«На обычных лиц — 2,5 тыс. рублей, а на юридических лиц от 400 тыс. до полумиллиона», — рассказал он.

Другая сложность разоблачения схемы в том, что штрафы приходят лишь по номерам. «Подозреваю, что фотографий нет, поэтому все это используется в такой схеме», — предположил Хайцэер. Поэтому тем водителям, что получили «чужой» штраф, нужно его обжаловать — обязательно с подтверждением характеристик транспортного средства.

По словам Славнова, ситуация не безвыходная, различные меры могут помочь в поиске нарушителей. Но это займет время — прежде стоит обжаловать штраф.

«У нас сейчас есть комплексы камер видеофиксации, искусственный интеллект, алгоритмы этих камер», — сказал юрист

Юристы рассказали, как обжаловать штраф ₽600 тыс. из-за грузовиков
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
«летающие автомобили» штрафы грузовики юристы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41