Общество⁠,
0

В Думе отказались заложить еще 3,3 млрд руб. на лекарства для диабетиков

Комитет Думы не поддержал дополнительные 3,3 млрд руб. на лекарства диабетикам
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Комитет Государственной думы по охране здоровья не поддержал поправки депутатов, которые предлагали выделить дополнительно 3,3 млрд руб. за счет средств с акциза на сахаросодержащие напитки для закупки дорогостоящих препаратов пациентам, больным сахарным диабетом, передает корреспондент РБК. Поправки предлагались в проект Федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Ранее заместитель руководителя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы предусмотреть такие изменения. Депутат предлагал закупать на эти средства кардио- и нефропротективные лекарственные препараты конкретной группе пациентов для профилактики и лечения осложнений со стороны сердечно-сосудистой и почечной систем, что может способствовать снижению смертности, отсрочке инвалидизации и, как следствие, снизит нагрузку на систему здравоохранения и общее экономическое бремя заболевания.

Замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный в ходе заседания уточнил, что препараты предлагалось закупать для определенной группы пациентов — трудоспособных граждан, которые не являются инвалидами и не подпадают под другие льготные группы. По словам заместителя директора НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Марины Шестаковой, новые средства могли бы выделяться для закупки препаратов примерно для 110 тыс. пациентов, которые не могут получить их по льготам.

Директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Светлана Гашкина на заседании указала, что правительство не поддерживает поправку. «Если трудоспособные, значит, могут позволить себе купить данные лекарства, по-хорошему. А во-вторых, конечно, это новое расходное обязательство, мы пока не планировали этого делать», — сказала она. Поправки также не поддержали в Минздраве.

Наумов указал РБК, что правительство в рамках своей поправки в проект бюджета предусмотрело резервные средства — 1 млрд руб. регионам на дополнительное лекарственное обеспечение во втором полугодии. По его мнению, эти средства могут пойти на закупку дорогостоящих лекарств для диабетиков и частично учитывает предложение российских эндокринологов, которые попросили депутата о поддержке. «Наивно рассчитывать на активное долголетие и демографическую стабильность, допуская инфаркты и инсульты у работающих граждан с повышенным уровнем сахара в крови», — уверен депутат. Также, по его мнению, надо снять риск обвинения в нецелевом расходовании средств с эндокринологов, которые выписывают пациентам рецепты на лекарства кардиологической направленности.

Маргарита Грошева
акциз сахарный диабет лекарства Госзакупки Госдума федеральный бюджет

