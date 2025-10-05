В Госдуме предложили закупить лекарства для диабетиков за счет газировки

Депутат Наумов предложил выделять дополнительно 3,3 млрд руб. ежегодно с акциза на сладкие напитки для закупки лекарств, показанных при диабете. Допсредства необходимы для снижения риска сопутствующих заболеваний, указали эксперты

В Госдуме попросили правительство внести изменения в федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», чтобы увеличить финансирование за счет акциза на сахаросодержащие напитки и дополнительно обеспечить пациентов дорогостоящими препаратами. Соответствующее письмо заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. РБК ознакомился с документом.

На борьбу с диабетом уже направляются средства со сбора акциза. Депутат предлагает увеличить сумму на 3,3 млрд руб. ежегодно. Это позволит закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты для определенной группы пациентов. Такие препараты защищают сердце и почки, в связи с чем способствуют снижению осложнений заболевания.

По данным думского комитета, расчетные затраты государства на пациентов с сахарным диабетом второго типа составляют более 700 млрд руб. в год. При этом более 80% расходов приходится на потери ВВП из-за временной нетрудоспособности, инвалидизации пациентов и преждевременной смертности.

Наумов в письме указывает, что обеспечение пациентов с сахарным диабетом второго типа кардио- и нефропротективными лекарственными для профилактики и лечения осложнений со стороны сердечно-сосудистой и почечной систем будет способствовать снижению смертности, отсрочке инвалидизации, и, как следствие, снизит нагрузку на систему здравоохранения и общее экономическое бремя заболевания. Депутат также предложил создать отдельный перечень таких препаратов, которые будут закупать для пациентов в рамках проекта по борьбе с диабетом. Также понадобится предусмотреть правила предоставления и распределения субсидий в государственной программе «Развитие здравоохранения», сказано в письме.

В аппарате Голиковой РБК сообщили, что при получении оно «будет рассмотрено в установленном порядке». РБК также направил запрос в Минздрав.

Вопрос увеличения финансирования для закупки дополнительных лекарств больным диабетом обсуждали в сентябре на конгрессе «Право на здоровье». Тогда заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Марина Шестакова указывала, что новые средства могли бы выделяться для закупки препаратов примерно для 110 тыс. пациентов, которые не могут получить их по льготам. «Конечно, мы понимаем, что нуждающихся — огромное количество, больше 1 млн, которые находятся в группе высочайшего риска развития ССЗ [сердечно-сосудистых заболеваний]. В то же время часть являются инвалидами и федеральными льготниками. И вот те пациенты, которые не имеют возможности получить эти группы препаратов ни по какой из льгот — мы предлагаем внедрить их лекобеспечение в проект», — поясняла она.

Шестакова также отметила, что эффект от препаратов, которые планируется закупать на дополнительные средства, возникает уже через шесть месяцев после начала приема. «В нашем арсенале появились препараты, которые изначально созданы для лечения сахарного диабета, но в результате масштабнейших рандомизированный клинических испытаний показали, что они оказывают кардиопротективное и нефропротективное действие и снижают сердечно-сосудистую смерть достаточно значимо», — сказала Шестакова.

Президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова считает, что дополнительное финансирование на закупку препаратов от сопутствующих диабету заболеваний действительно необходимо, так как сейчас пациентам сложно получить эти препараты бесплатно. В разговоре с РБК она отметила, что сердечная недостаточность — главная причина летальных исходов у пациентов с сахарным диабетом второго типа, а хроническая болезнь почек — самое частое осложнение. По словам Густовой, согласно исследованиям, в случае предотвращения таких осложнений средняя продолжительность жизни пациентов с диабетом должна вырасти на 1,5 -3,5 года.

Акциз на сахоросодержащие напитки ввели в июле 2023 года. В 2024 году в бюджет было перечислено 18,773 млрд руб. от этих акцизов, тогда он составлял 7 руб. за литр. В этом году стоимость акциза увеличилась до 10 руб. Ожидается, что объем поступлений с налога в бюджет по итогам 2025 года составит 25,896 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие три года.

Проект «Борьба с сахарным диабетом» включает в себя переоснащение больниц и поликлиник, создание и развитие школ для пациентов с диабетом, обеспечение детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, повышение квалификации медработников. Лекарственные препараты для пациентов закупают по льготе либо за счет федерального, либо региональных бюджетов. При этом ресурсы в разных регионах отличаются, и не все они могут обеспечить своих пациентов препаратами, особенно прорывными и дорогостоящими.