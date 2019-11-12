Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России Общество, 16:45 Посудомойка со свайпом: какую умную технику вы готовы использовать РБК и Electrolux, 16:41 Районный суд отказался учитывать решение Верховного суда в деле Израйлита Экономика, 16:38 Суд обязал Championat.com удалить трансляции чемпионата России по футболу Технологии и медиа, 16:34 Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей Общество, 16:33 Володин раскритиковал представителя кабмина за проволочки с отзывами Политика, 16:31 Законопроект о дронах-нарушителях прошел второе чтение в Госдуме Общество, 16:30 Глава Рособрнадзора допустил отмену школьных экзаменов Общество, 16:17 Bitcoin вырос до $8900: почему для начала нового роста этого недостаточно Крипто, 16:16 Что ищут иностранные компании на российском банковском рынке Партнерский материал, 16:15 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 16:12 Халяльные проверки и паспорта для коров: главное в сельском хозяйстве Pro, 16:10 В Лениградской области произошел пожар на складе с покрышками у ТЭЦ Общество, 16:06 Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году Спорт, 16:05
Общество ,  
0 
Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей
За январь—август в Россию из-за рубежа ввезли драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них почти на $660 млн. Крупнейшим экспортером в Россию впервые стала Армения
Золото GOLD $1 455,5 -0,03%
Платина Platinum $875,1 -0,48%

Ввоз в Россию драгоценных камней и металлов, а также изделий из них в 2019 году увеличился почти в полтора раза, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).

При этом импорт драгоценностей из стран дальнего зарубежья вырос на 37,9% (с $334,8 млн до $461,7 млн), а из стран СНГ — сразу на 68,1% (с $117,2 млн до $197,1 млн).

Финансы
Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет

Охотнее всего импортеры драгоценностей ввозят в Россию отходы и лом драгоценных металлов, их общая стоимость составила почти $123,5 млн. В FinExpertiza данный факт считают позитивным для российской ювелирной промышленности. «Идет поставка сырья для дальнейшей переработки на наших ювелирных предприятиях, а значит, и создание большей добавленной стоимости на российской стороне», — комментирует ситуацию председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

В то же время она отметила, что зарубежные производители ювелирных изделий все активнее завоевывают российский рынок, в то время как российский ювелирный экспорт за последние пять лет сократился в восемь раз.

«На положение отечественных производителей влияют и неблагоприятная внешнеторговая конъюнктура, и общее падение спроса на ювелирную продукцию внутри страны», — отметила Трубникова.

Общество
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

По оценке FinExpertiza, крупнейшим импортером в Россию ювелирных изделий является Италия. За первые восемь месяцев 2019 года из этой страны в Россию ввезли ювелирные изделия общей стоимостью $50,4 млн. За тот же срок из Китая было ввезено ювелирных изделий на $35 млн, а еще на $21,2 млн бижутерии.

На протяжении предыдущих трех лет Китай, как следует из отчета FinExpertiza, оставался бессменным лидером по объема ввоза в Россию драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них. Однако по итогам 2019 года он, видимо, уступит этот статус Армении. За первые восемь месяцев из Армении ввезли драгоценностей на общую сумму $140,9 млн, тогда как из Китая только на $61,8 млн. В первую очередь из Армении везут лом драгоценных металлов (на $95,9 млн) и алмазы (на $33,2 млн).

Кроме того, в пятерку крупнейших поставщиков драгоценностей в 2019 году вошли Италия ($58,3 млн), Великобритания ($49,8 млн, в том числе платина на $39 млн) и Германия ($34,5 млн, в том числе лом драгметаллов на $27,6 млн).

Автор: Евгений Калюков
Теги: бриллианты, драгоценности
Материалы по теме
Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет
Финансы
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter