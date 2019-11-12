Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей

За январь—август в Россию из-за рубежа ввезли драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них почти на $660 млн. Крупнейшим экспортером в Россию впервые стала Армения

Ввоз в Россию драгоценных камней и металлов, а также изделий из них в 2019 году увеличился почти в полтора раза, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).

При этом импорт драгоценностей из стран дальнего зарубежья вырос на 37,9% (с $334,8 млн до $461,7 млн), а из стран СНГ — сразу на 68,1% (с $117,2 млн до $197,1 млн).

Охотнее всего импортеры драгоценностей ввозят в Россию отходы и лом драгоценных металлов, их общая стоимость составила почти $123,5 млн. В FinExpertiza данный факт считают позитивным для российской ювелирной промышленности. «Идет поставка сырья для дальнейшей переработки на наших ювелирных предприятиях, а значит, и создание большей добавленной стоимости на российской стороне», — комментирует ситуацию председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

В то же время она отметила, что зарубежные производители ювелирных изделий все активнее завоевывают российский рынок, в то время как российский ювелирный экспорт за последние пять лет сократился в восемь раз.