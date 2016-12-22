База России в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов

В Таджикистане задержаны боевики, готовившие атаку на российскую военную базу. В связи с этим российские военные приняли особые меры безопасности

Фото: Искандар Аминов / РИА Новости

На военной базе России в Таджикистане объявлен усиленный режим безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя базы Владимира Александрова. Причиной стала информация о задержании боевиков, готовивших атаки на российских военных.

Представитель военной базы отметил, что власти Таджикистана пока официально не информировали российское командование о задержании боевиков. «Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром», — рассказал он.

О задержании группы боевиков, готовивших атаку на российскую военную базу ранее сообщила таджикская служба «Радио Свобода» («Радио Озоди») со ссылкой на источник в службах безопасности Таджикистана. По словам источника, боевики были задержаны еще 4 ноября. «Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. — РБК)», — рассказал собеседник.

«Радио Озоди» также ссылается на очевидцев допроса главаря группы. «Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их цель была комендатура военной базы», — рассказал один из них. В начале боевики намеревались совершить теракт в людном месте, однако позднее избрали своей целью 201-ю военную базу.

Это не первая попытка боевиков атаковать российских военных в Таджикистане. В июне в Душанбе были осуждены члены террористической ячейки исламистов, готовившие серию атак, в том числе и на 201-ю базу. Они проникли в Таджикистан через границу с Афганистаном, где проходили диверсионную подготовку.

201-я военная база (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) является одной из крупнейших российских военных баз за рубежом. В октябре 2015 года база была усилена ударными и транспортно-боевыми вертолетами. В 2017 году на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана, российская армия будет находиться в стране до 2042 года.

С 1992 по 2005 год охрану границы между Таджикистаном и Афганистаном несли российские пограничники. Сейчас на границе с Афганистаном работают российские военные специалисты, которые обучают таджикских военных.