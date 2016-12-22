Власти ответили на жалобы нелегально попавших в Вилючинск рабочих

Военная прокуратура проверяет данные о невыплате зарплат строителям военных объектов в закрытом городе Вилючинске, заявили в мэрии города. Ранее о том, что строителям не платят, сообщила Meduza

База 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Ситуацией с жалобами на невыплату зарплат строителям военных объектов в Вилючинске (Камчатский край) заинтересовалась военная прокуратура. Об этом со ссылкой на главу администрации города Галину Смирнову сообщает информационное агентство «Кам 24».

«В обстоятельствах ситуации сейчас разбирается военная прокуратура. В компании, насколько я знаю, полностью рассчитались с рабочими за сентябрь. Им закрыли табели за октябрь», — рассказала Смирнова.

По ее словам, четверо сотрудников компании «Строительное управление зданий и сооружений» (СУЗС), приехавших на Камчатку из других регионов страны, уволились по собственному желанию еще 6 ноября. В компании ей сообщили, что уволившихся работников «разместили в общежитии и обеспечили питанием».

О том, что строителям военных объектов в Вилючинске, нанятых СУЗС, отказываются платить зарплату, 9 ноября сообщила Meduza. О задержках зарплат изданию рассказал электромонтажник Руслан Шамсутдинов. По его словам, на работу в город на Камчатке, который имеет статус закрытого территориального образования (ЗАТО), его доставили мимо пропускных пунктов, на лодке. Работа в Вилючинске его привлекла обещанием высокой зарплаты.

Спустя две недели после начала работы на стройке военных объектов под условными номерами 720 и 3002 он не получил аванса и выяснил, что его коллегам также не платят — или платят сильно меньше обещанного. Трое из коллег Шамсутдинова подтвердили его слова. Также Meduza указала, что в ее распоряжении есть диктофонная запись, на которой слышно, как в отделе кадров СУЗС Шамсутдинову отказывают в расчете, а также в отправке домой.

Покинуть закрытый военный город самостоятельно рабочие при этом не могут, поскольку въехали в него без соответствующих документов и «нелегально», минуя пропускные пункты, а значит, их могут арестовать на КПП, указывало издание.

​По словам Смирновой, мэрия закрытого города не намерена выяснять, каким образом рабочие попали на территорию Вилючинска, «поскольку это сфера ответственности ФСБ и военных», пишет «Кам 24».

В мэрии также сообщили, что руководство СУЗС пообещало уволившимся работникам выдать полный расчет 15 ноября и уже приобрело им авиабилеты в регионы, откуда они прибыли на работу в Вилючинск.

Вилючинск находится на Камчатском полуострове. В городе, в частности, находится пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота.