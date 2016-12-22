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Медведев «защитил» прокуроров шлемами и бронежилетами
Правительство решило обеспечить прокуроров средствами раздражающего действия, защитными жилетами и защитными шлемами. Решение принято в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре», его подписал Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Olivier Matthys / AP)

Правительство утвердило перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которыми они будут снабжаться за государственный счет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» утвердить перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров», — говорится в в распоряжении.

В приложении к документу перечислены три вида средств личной защиты. Во-первых, средства раздражающего действия, во-вторых, отечественные защитные жилеты 1–5 классов защиты, а также защитные шлемы 1–3 классов защиты, тоже отечественного производства.

Статья 45 закона «О прокуратуре» посвящена мерам правовой и социальной защиты прокуроров. Пункт 3 этой статьи гласит, что прокуроры «имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение». При этом в законе отмечено, что перечень типов оружия, специальных средств и средств защиты устанавливается правительством.

Поправки в закон «О прокуратуре», которые предусматривают предоставление прокурорам специальных средств​ индивидуальной защиты, были приняты в апреле 2018 года, президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 апреля. В предыдущей редакции не было упоминания о средствах индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения прокуроров стрелковым оружием и перечень моделей были утверждены отдельным постановлением правительства в июне 1999 года, периодически правительство вносит в него изменения. ​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Медведев, прокуроры, распоряжение
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