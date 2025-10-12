 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

МИД России предупредил о новой системе регистрации при въезде в Испанию и ЕС
Новая система подразумевает регистрацию со сканированием паспорта, снятием отпечатков пальцев и фотографированием въезжающих из третьих стран. Полностью ее внедрят через полгода, ЕС откажется от постановки штампов в загранпаспорта
Автоматизированная система&nbsp;въезда/выезда Европейского союза (EES) в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания
Автоматизированная система въезда/выезда Европейского союза (EES) в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания (Фото: Juan Medina / Reuters)

В странах Евросоюза начала действовать новая система на границах — Entry/Exit System (EES), которая вводит электронную регистрацию граждан не из стран блока, передает Reuters.

EES — это автоматизированная система, которая требует от путешественников из третьих стран регистрации при пересечении границы со сканированием паспорта, снятием отпечатков пальцев (не требуется для детей до 12 лет) и фотографированием. Она будет работать в странах Шенгенской зоны (это 25 государств ЕС, без Ирландии и Кипра).

На полное внедрение системы отводят полгода, к 10 апреля 2026-го в ЕС планируют полностью отказаться от постановки штампов в паспортах — их заменят электронные записи в базе данных. Это не будет отменять паспортного контроля.

Система позволит выявлять тех, кто находится в ЕС с превышением разрешенного срока пребывания, бороться с мошенничеством с личными данными и пресекать нелегальную миграцию, отмечает агентство.

Euractiv сообщил, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О новой системе предупредил путешественников из России и МИД, но с пометкой, что это касается въезжающих в Испанию. В сообщении ведомства говорилось, что пока EES будет запущена только в аэропорту Мадрида Барахас, а потом ее распространят на все пункты пропуска.

Reuters сообщил о ситуации после введения новых правил на пограничном переходе Баяково между Сербией и Хорватией, входящей в ЕС. «Открыто пять полос, так что мы простояли в очереди около 20 минут, и около двух минут [в кабине для регистрации] потребовалось для каждого из нас пятерых из машины», — сказал въезжавший в ЕС Далибор Вранич из Сербии.

