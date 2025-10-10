Euractiv сообщил, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику

Еврокомиссия получит полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с «серьезно ухудшившимися отношениями» с ЕС, пишет Euractiv. По данным издания, Брюссель может сделать свою визовую политику более жесткой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках своей предстоящей визовой стратегии ЕС, которая может быть принята в конце 2025 года. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, меры помогут теснее связать визовый режим с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции. Также он предоставит Еврокомиссии полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с «серьезно ухудшившимися отношениями» с ЕС.

Проект предусматривает возможность введения многократных шенгенских виз сроком на 10 лет «для проверенных путешественников» и новую систему пересмотра безвизовых режимов. Это позволит Брюсселю быстрее отменять или приостанавливать их.

Издание также отмечает, что новый офис визовой поддержки Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) «превратит визовую политику как в экономический, так и в геополитический рычаг».

15 сентября Euractiv писал, что часть стран Евросоюза предлагает ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против России.

Проект новых санкций предполагает пересмотр визовой политики во всех государствах Евросоюза. Если Польша, страны Балтии и Финляндия уже практически полностью приостановили выдачу виз гражданам России, то Италия, Испания и Греция продолжают принимать туристов страны. В числе возможных мер обсуждается и ограничение свободы передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, отмечало издание.

30 сентября Прага запретила въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране. МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов. О том, что Москва ответит на возможное ограничение передвижения дипломатов на территории Евросоюза, заявил также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия считает санкции незаконными. После введения Евросоюзом 17-го и 18-го пакетов санкций Москва запретила въезд ряду западных граждан, ответственных за оказание помощи Киеву.