 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Euractiv сообщил, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику

Еврокомиссия получит полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с «серьезно ухудшившимися отношениями» с ЕС, пишет Euractiv. По данным издания, Брюссель может сделать свою визовую политику более жесткой
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках своей предстоящей визовой стратегии ЕС, которая может быть принята в конце 2025 года. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, меры помогут теснее связать визовый режим с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции. Также он предоставит Еврокомиссии полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с «серьезно ухудшившимися отношениями» с ЕС.

Проект предусматривает возможность введения многократных шенгенских виз сроком на 10 лет «для проверенных путешественников» и новую систему пересмотра безвизовых режимов. Это позволит Брюсселю быстрее отменять или приостанавливать их.

Издание также отмечает, что новый офис визовой поддержки Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) «превратит визовую политику как в экономический, так и в геополитический рычаг».

«Туристам надо подготовиться»: как страны ЕС выдают визы россиянам
Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

15 сентября Euractiv писал, что часть стран Евросоюза предлагает ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против России.

Проект новых санкций предполагает пересмотр визовой политики во всех государствах Евросоюза. Если Польша, страны Балтии и Финляндия уже практически полностью приостановили выдачу виз гражданам России, то Италия, Испания и Греция продолжают принимать туристов страны. В числе возможных мер обсуждается и ограничение свободы передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, отмечало издание.

30 сентября Прага запретила въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране. МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов. О том, что Москва ответит на возможное ограничение передвижения дипломатов на территории Евросоюза, заявил также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия считает санкции незаконными. После введения Евросоюзом 17-го и 18-го пакетов санкций Москва запретила въезд ряду западных граждан, ответственных за оказание помощи Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Еврокомиссия Евросоюз визы
Материалы по теме
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России
Политика
Россиян предупредили о рисках получения чешской визы «под прикрытием»
Политика
«Туристам надо подготовиться»: как страны ЕС выдают визы россиянам
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером Спорт, 17:55
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске Политика, 17:52
Новый максимум биткоина и позиция ЦБ. События недели на крипторынке Крипто, 17:49
Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой Общество, 17:46
В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров Политика, 17:45
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж Общество, 17:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82 Инвестиции, 17:40
На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими Общество, 17:37
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео Политика, 17:34
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна Общество, 17:27
Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы Спорт, 17:24