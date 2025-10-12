 Перейти к основному контенту
Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате

По словам Аркус, деньги, которые планировалось получить с проката, хотели отправить на помощь одному из героев фильма
Любовь Аркус
Любовь Аркус (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Фильм «Родители тут рядом» режиссера и киноведа Любови Аркус не получил прокатное удостоверение. Об этом Аркус написала в своем телеграм-канале.

«Этот мой фильм НЕ получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — говорится в публикации.

РБК направил запрос в Минкультуры.

В Казахстане снимут новый фильм Джеки Чана
Общество
Джеки Чан

Аркус является создателем центра «Антон тут рядом». Это первый в России центр системной поддержки людей с РАС (расстройствами аутистического спектра). Он был создан в 2013 году после выхода ее одноименного фильма про жизнь молодого человека с аутизмом.

Как рассказала киновед, летом она смонтировала двухчасовой фильм под названием «Родители тут рядом», который является приквелом к фильму «Антон тут рядом».

«Он о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает Выбор и как ежедневное горе обращается в часы великого счастья, потому что нет иного счастья, нежели Любовь, которая выходит из принятой душою и сердцем Участи», — написала Аркус.

Кроме этого, по ее словам, с проката планировалось собрать деньги для одного из героев фильма — Михаила Самуйлова. Он оставил научную карьеру и посвятил свою жизнь дочери-инвалиду Анастасии. После ее смерти в 2022 году у Самуйлова началась депрессия, и он не смог больше работать, рассказала режиссер.

«Сейчас у него одна мечта — поставить памятник Насте, что при его обстоятельствах трата немыслимая. <...> Но не только памятник. Миша тяжело болен, нужны средства на его лечение», — объяснила Аркус.

