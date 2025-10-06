В Казахстане снимут новый фильм Джеки Чана

Джеки Чан (Фото: Hugh Peterswald / Zuma Press / Global Look Press)

Визит голливудского актера Джеки Чана в Алма-Ату был связан с работой над четвертой частью франшизы «Доспехи Бога», которая будет снята в Казахстане, сообщили в казахстанской видеопродакшен-студии Salem Entertainment.

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — «Доспехи Бога: Ультиматум». Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

25 сентября студия сообщала о визите актера для отбора локаций будущего фильма, не раскрывая деталей проекта.

Первый фильм франшизы «Доспехи Бога» вышел в 1986 году, второй — «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» — в 1991-м. Третья часть «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» вышла на экраны в 2012 году. Режиссером всех трех фильмов выступил сам Джеки Чан.

Также Джеки Чан известен по ролям в фильмах «Выход дракона», «Полицейская история», «Час пик», «Каратэ-пацан» и др. В 2016 году актер получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.