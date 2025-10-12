 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Четверо погибли при стрельбе в баре на острове в США

При стрельбе в баре на острове Святой Елены в США погибли четверо, еще 20 ранены

Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США. Погибли четыре человека, еще не менее 20 пострадали, сообщает управление шерифа в X.

Четырех доставили в больницы в критическом состоянии с огнестрельными ранениями, некоторые пострадавшие обратились за помощью сами.

Накануне, 11 октября, стрельба произошла в городе Лилэнд штата Миссисипи. Ее открыли на главной улице, когда там собралось много людей по случаю возвращения выпускников старшей школы. В честь этого праздника проводился футбольный матч, после которого и случилась стрельба. Погибли четверо.

