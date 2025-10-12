 Перейти к основному контенту
В МВД предупредили о новой программе-шпионе ClayRat

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД предупредило россиян о распространении новой версии вредоносного программного обеспечения ClayRat: мошенники маскируют вирус под популярные приложения, а также отправляют ссылки через поддельные телеграм-каналы и фишинговые сайты.

«ClayRat не просто следит — он распространяет себя», — сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

После активации шпионская программа получает полный доступ к данным телефона: журналы вызовов, уведомления и информация об устройстве. Также вирус может отправлять сообщения или совершать звонки непосредственно с устройства жертвы.

Особую опасность ClayRat представляет из-за способности к самораспространению. Как пояснили в МВД, шпионское ПО рассылает массовые СМС-сообщения всем контактам, сохраненным на устройстве.

«Чтобы обезопасить себя, скачивайте приложения только из проверенных источников», — напомнили в ведомстве.

Zimperium, мировой лидер в области мобильной безопасности, провел исследование и заключил, что фишинговые сайты для ClayRat разработаны с крайне высокой точностью и на первый взгляд могут не вызвать подозрений. Операторы дополнительно расширяют охват, наполняя их фейковыми комментариями и «отзывами пользователей», призванными снизить подозрения. Также вирус может имитировать процесс обновления через Google Play на более поздних версиях Android и делать фотографии фронтальной камерой.

Анастасия Лежепекова
