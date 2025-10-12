FP рассказал, что Китай строит «мегаплотину» в Тибете

ГЭС «Медог» в Тибете должна быть в три раза мощнее предыдущего рекордсмена — станции «Три ущелья» на Янцзы. Экологи, однако, опасаются негативного воздействия на окружающую среду и ухудшения отношений с соседями Китая

Большой каньон Ярлунг-Цангпо (Фото: Global Look Press)

Китай строит в Тибете в каньоне реки Ярлунг-Цангпо «мегаплотину» гидроэлектростанции «Медог», но проект может привести к негативным последствиям, пишет Foreign Policy (FP).

О начале строительства плотины китайские власти объявили в июле — тогда прошла церемония закладки фундамента. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,2 трлн юаней ($167 млрд). «Медог», согласно планам, будет вырабатывать до 300 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, что в три раза превышает мощность крупнейшей в мире плотины «Три ущелья» на реке Янцзы.

«Моя главная обеспокоенность — влияние проекта на экологию и окружающую среду. Все конкретные планы проекта являются конфиденциальными. Мы не можем оценить точное воздействие проекта — какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды — [мы также] не знаем, как смягчить эти последствия», — сказал эколог Вэнь, который попросил не приводить его имя полностью.

Зона является уникальной, поскольку здесь образовался самый северный в мире тропический лес.

«Охранные зоны часто пересекаются с зонами энергетического развития, и экологическая хрупкость обычно не превалирует над государственными приоритетами развития», — сказала специалист по современному Китаю в Свободном университете Берлина Сабрина Хабих-Собегалла. По ее словам, власти Китая «готовы пожертвовать окружающей средой» ради других целей.

Кроме того, существуют опасения из-за приграничного расположения плотины и того, что река, на которой она строится — трансграничная: она протекает также в Индии и Бангладеш, где называется Брахмапутра. Специальный советник по Южной Азии из южнокорейской организации Parley Policy Initiative Нирадж Сингх Манхас отметил, что строительство плотины — это «силовой ход» с геополитической точки зрения. Китай, контролируя речной сток, получит влияние на соседей в условиях отсутствия договоров о водоразделении между ним, Индией и Бангладеш. Пекин отвергал намерения использовать проект для давления на другие страны.