Общество
0

В Ватикане мужчина справил нужду на алтарь в базилике Святого Петра

Собор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане (Фото: Oliver Weiken / dpa / Global Look Press)

В Ватикане мужчина справил нужду в базилике Святого Петра, помочившись прямо на алтарь, пишет портал Silere non possum, посвященный новостям о Святом Престоле.

По данным издания, «непристойный акт» произошел 10 октября — всего в нескольких шагах от кивория XVII века работы культового художника Джованни Лоренцо Бернини.

Вандала задержали и увезли присутствовавшие в базилике сотрудники жандармерии в штатском — они «вмешались лишь спустя несколько минут, когда святотатство уже свершилось», пишет издание.

Как пишет газета Corrierre della Sera, папа римский Лев XIV также был проинформирован о случившемся — он «потрясен, узнав об этом».

Это не первый акт вандализма в базилике — в феврале мужчина румынского происхождения сумел забраться на алтарь собора Святого Петра, разбил шесть подсвечников и снял алтарную ткань.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Анастасия Лежепекова
Ватикан Папа римский базилика католическая церковь вандализм
Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Москвы и Киева
Политика
Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям
Общество
