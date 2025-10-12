В Ватикане мужчина справил нужду на алтарь в базилике Святого Петра
В Ватикане мужчина справил нужду в базилике Святого Петра, помочившись прямо на алтарь, пишет портал Silere non possum, посвященный новостям о Святом Престоле.
По данным издания, «непристойный акт» произошел 10 октября — всего в нескольких шагах от кивория XVII века работы культового художника Джованни Лоренцо Бернини.
Вандала задержали и увезли присутствовавшие в базилике сотрудники жандармерии в штатском — они «вмешались лишь спустя несколько минут, когда святотатство уже свершилось», пишет издание.
Как пишет газета Corrierre della Sera, папа римский Лев XIV также был проинформирован о случившемся — он «потрясен, узнав об этом».
Это не первый акт вандализма в базилике — в феврале мужчина румынского происхождения сумел забраться на алтарь собора Святого Петра, разбил шесть подсвечников и снял алтарную ткань.
