Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте
В результате дорожно-транспортного происшествия в египетском городе Шарм-эш-Шейх погибли три члена катарской делегации, принимавшей участие в переговорах по ситуации в Газе, пишет газета El Fagr.
Речь идет о сопровождающей премьер-министра Катара делегации. Погибли Абдулла бин Ганем Аль-Хайарин, Хасан Аль-Джабер и Сауд бин Тамер Аль Тан. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.
Также египетский журналист Амр Адиб в эфире программы «Аль-Хекая» на телеканале MBC Egypt сообщил, что инцидент произошел примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха.
ЧП стало резонансным событием на фоне напряженных переговоров по палестино-израильскому конфликту, в которых катарская сторона традиционно принимает активное посредническое участие.
Катар при участии Египта и США приступил к работе над переговорами в начале октября. Доха приветствовала решение палестинской исламистской группировки ХАМАС согласиться на план президента США Дональда Трампа.
Он включает в том числе прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников».
Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о подписании первой фазы мирного плана было подписано 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе.
