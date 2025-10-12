 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

В ДТП в Египте погибли трое сопровождавших премьера Катара дипломатов
В результате ДТП в районе Шарм-эш-Шейха погибли три члена катарской делегации, сопровождавшей премьер-министра Катара на переговорах по Газе. Еще трое пострадавших доставлены в реанимацию

В результате дорожно-транспортного происшествия в египетском городе Шарм-эш-Шейх погибли три члена катарской делегации, принимавшей участие в переговорах по ситуации в Газе, пишет газета El Fagr.

Речь идет о сопровождающей премьер-министра Катара делегации. Погибли Абдулла бин Ганем Аль-Хайарин, Хасан Аль-Джабер и Сауд бин Тамер Аль Тан. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.

Также египетский журналист Амр Адиб в эфире программы «Аль-Хекая» на телеканале MBC Egypt сообщил, что инцидент произошел примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха.

ЧП стало резонансным событием на фоне напряженных переговоров по палестино-израильскому конфликту, в которых катарская сторона традиционно принимает активное посредническое участие. 

Катар при участии Египта и США приступил к работе над переговорами в начале октября. Доха приветствовала решение палестинской исламистской группировки ХАМАС согласиться на план президента США Дональда Трампа.

Он включает в том числе прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников». 

Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о подписании первой фазы мирного плана было подписано 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Катар ДТП погибшие дипломаты
