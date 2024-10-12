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Хинштейн объяснил, как будут работать спецоператоры персональных данных

Хинштейн: в России могут создать спецоператоров для хранения персональных данных
О проработке идеи создания в России спецоператоров персональных данных Хинштейн сообщил в августе. По его словам, такие операторы будут работать по принципу банковского хранилища — юрлица будут пользоваться их услугами добровольно

На сегодняшний день обработкой персональных данных в России занимаются свыше 5 млн юридических лиц, что не позволяет им в должной мере защищать эти данные, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что сегодня, когда против России идет «кибер-война», одним из решений может стать создание доверенных спецоператоров, которые смогут хранить персональные данные тех, кто не способен самостоятельно обеспечить их безопасность.

«Аналогия та же, что и банковское хранилище: если у тебя на дверях нет замков, не держи деньги дома. Понадобились? Банк всегда открыт», — отметил депутат.

Хинштейн пояснил, что в таком случае сохранностью персональных данных будут заниматься профессионалы которых, в свою очередь, будет контролировать и верифицировать государство. А в случае необходимости владелец данных всегда сможет получить к ним доступ «по зачищенным каналам».

«Без неотвратимости наказания и угрозы рублем — бизнес (особенно малый) так и будет экономить на безопасности. При том, что страдают от этого — не сами скряги, а другие люди, чьи переданные в результате «утекают», — заключил глава комитета Думы.

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В августе Роскомнадзор назвал критерии для возможных уполномоченных операторов персональных данных. Так, такие операторы должны будут обрабатывать от 100 тыс. записей, иметь в штате не менее пяти работников с профильным высшим образованием и «финансовую подушку» не менее 100 млн руб. для возмещения убытков от возможных утечек. При этом зарабатывать на хранении чужих баз данных такие операторы не смогут, а вести свою деятельность они смогут только на территории России.

Хинштейн в том же месяце пообещал проработать совместно с РКН и Минцифры соответствующую идею. «Концепция уже некоторое время обсуждается, нашла она поддержку и у бизнеса», — отмечал он тогда.

За 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что почти в три раза больше уровня 2021-го. При этом уже в 2023 году в Сеть было слито 1,12 млрд персональных данных, подсчитали в InfoWatch. Более 80% утечек информации произошло в результате кибератак, говорилось в исследовании.

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