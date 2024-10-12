В центре Грозного прогремел взрыв на заправке
В Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Как пишут SHOT и Baza, предварительно, взорвалась заправка.
На опубликованных телеграм-каналами кадрах видно, как в горевшем здании происходит детонация. По данным SHOT, взорвалась цистерна с топливом. Источники «Интерфакса» в экстренных службах сообщили, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза.
Корреспондент РЕН ТВ передает, что цистерну отбросило на сотню метров, есть погибшие. О погибших также сообщает Baza — предварительно, это двое детей (5 и 6 лет) и двое взрослых.
Впоследствии в МЧС уточнили, что взрыв прогремел на заправке на проспекте Мухаммада Али. «Произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.
На опубликованных «112» кадрах также видно, что взрыв произошел на заправке «Лидер».
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