В центре Грозного прогремел взрыв на заправке

Как уточнили в МЧС, на заправке на проспекте Мухаммада Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. РЕН ТВ и Baza сообщают о нескольких погибших

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В Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Как пишут SHOT и Baza, предварительно, взорвалась заправка.

На опубликованных телеграм-каналами кадрах видно, как в горевшем здании происходит детонация. По данным SHOT, взорвалась цистерна с топливом. Источники «Интерфакса» в экстренных службах сообщили, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза.

Корреспондент РЕН ТВ передает, что цистерну отбросило на сотню метров, есть погибшие. О погибших также сообщает Baza — предварительно, это двое детей (5 и 6 лет) и двое взрослых.

Впоследствии в МЧС уточнили, что взрыв прогремел на заправке на проспекте Мухаммада Али. «Произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

На опубликованных «112» кадрах также видно, что взрыв произошел на заправке «Лидер».