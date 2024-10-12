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Воронежский губернатор сообщил о гибели депутата и бизнесмена Гапоненко

Депутат и глава производителя плодов и ягод Евгений Гапоненко погиб в ДТП
ДТП произошло в Острогожском районе Воронежской области. Гапоненко было 39 лет. С 2008 года он был гендиректором ЗАО «Острогожсксадпитомник»
Евгений Гапоненко
Евгений Гапоненко (Фото: Воронежская областная Дума)

В результате ДТП в Острогожском районе Воронежской области погиб генеральный директор одного из крупнейших местных садоводческих предприятий ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Ему было 39 лет.

«Вслед за отцом, Николаем Ивановичем, он стремился сделать «Острогожсксадпитомник» одним из лучших садоводческих хозяйств России. Под его руководством в компании, работающей в важнейшей для региона отрасли, внедрялись новые технологии, расширялся ассортимент — в магазинах помимо яблок массово появились воронежские груши, вишня, алыча, земляника, малина, голубика», — написал Гусев.

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Фото:Астраханская полиция / Telegram

Гапоненко был депутатом областной думы от «Единой России» и занимал должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Его отец также являлся депутатом облдумы VI созыва и возглавлял комитет по аграрной политике.

Губернатор выразил соболезнования семье Гапоненко, коллективу «Острогожсксадпитомника», а также жителям Острогожского района.

Евгений Гапоненко родился 11 октября 1985 года в Острогожске. В 2007 году окончил Воронежский государственный аграрный университет. С 2008 года был гендиректором ЗАО «Острогожсксадпитомник». В облдуму был избран в сентябре 2020 года по избирательному округу № 23 (Острогожский). У него остались жена и две дочери.

ЗАО «Острогожсксадпитомник» основано в 1923 году. С 1988 года им руководил Николай Гапоненко, потом руководство перешло его сыну Евгению Гапоненко. Предприятию принадлежит 8586 га, из них площадь сельскохозяйственных угодий — 6870 га, пашни — 4068 га, садов и ягодников — 1025 га. В штате — около 300 человек.

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