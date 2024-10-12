Власти раскрыли изменения в программе бесплатной медицинской помощи

Минздрав подготовил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ предусматривает увеличение расходов на оказание бесплатной медпомощи, в том числе в рамках профилактических осмотров, реабилитации, лечения в стационарах.

Охват лечением больных с вирусным гепатитом С вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом (более 33 тыс. пациентов). Программа предусматривает 103 329 случаев ЭКО, это на 13% больше, чем в текущем году.

В проекте установлены нормативы объема медпомощи по отдельным видам операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», в программу включили три новых метода помощи, связанных с коррекцией нарушений ритма сердца.

Рост объемов онкологической медицинской помощи в дневном стационаре предусмотрен на 18%, в круглосуточном — на 12,7%. Затраты на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями вырастут на 17,4%.

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