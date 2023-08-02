Минздрав заявил о бесплатности всей необходимой россиянам медицины

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Гражданам России вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС, говорится в сообщении Минздрава. При этом помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов напомнил, что программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи постоянно расширяется.

«Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на очередной год и на плановый период. Программа предусматривает в том числе оказание специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощи», — сказал Алексей Кузнецов.

Ранее медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко рассказал агентству «Прайм», что по постановлению правительства с 1 сентября некоторые медицинские услуги населению станут платными. Прежде всего это касается ряда видов неотложной помощи.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — сказала она.

Кроме того, больницы смогут организовать платный медицинский пост, если показаний для этого нет. «Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия «индивидуального поста медицинского наблюдения», за него могут попросить заплатить», — разъясняет Гриценко.

Также платным может стать обследование у врача, если оно производится не по назначению, а по собственному желанию пациента.

С 1 августа вступило в силу постановление правительства, по которому частные медицинские организации получили право консультировать пациентов онлайн в рамках экспериментального правового режима. Срок действия документа — три года.



Первичный осмотр обязательно должен быть очным, однако дальнейшее наблюдение и консультации могут проводиться удаленно. При этом пауза между офлайн- и онлайн-встречей не должна превышать 30 дней. Пациент имеет право обратиться в любое подразделение одного и того же медицинского учреждения, даже в другом городе и регионе.



В рамках программы помощь не оказывают несовершеннолетним, а также пациентам с инфекционными заболеваниями. Среди требований к специалистам — стаж работы по специальности не менее семи лет.



На онлайн-приеме врач может назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарственные препараты. К преимуществам эксперимента относят экономию времени на ожидание консультации, право выбора лечащего врача и доступность.