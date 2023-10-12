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Россияне назвали лучших российских актеров и актрис года

ВЦИОМ: россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами страны
Среди лучших российских актеров и актрис участники опроса ВЦИОМа перечислили Безрукова, Машкова и Ходченкову; в 2023 году россиянам больше всего понравился фильм «Чебурашка», а назвать лучший отечественный сериал они затруднились
Константин Хабенский
Константин Хабенский (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актером и актрисой страны в 2023 году, следует из опроса ВЦИОМа. Они получили большинство голосов от числа участников исследования, которые дали содержательные ответы: 12 и 11% соответственно.

В прошлом году респонденты назвали лучшим актером Сергея Безрукова. Теперь он, как и годом ранее набравший 11% голосов, опустился на второе место и разделил его с Владимиром Машковым. Следом идут Сергей Бурунов и Александр Петров, за которых проголосовали по 6%. По 4% участники опроса отдали Никите Михалкову, Павлу Прилучному и Евгению Миронову.

В списке лучших актрис второе место заняла Светлана Ходченкова (5%), третье — Елизавета Боярская (4%), которая в прошлом году возглавляла рейтинг. Участники опроса также отметили Екатерину Гусеву (4%), Марию Куликову, Любовь Аксенову, Анну Ковальчук и Ирину Пегову (по 3% голосов).

Телефонный опрос был проведен 6 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участникам задавали открытый вопрос и предлагали дать до двух ответов; учитывались наиболее содержательные.

По данным ВЦИОМа, среди фильмов отечественного производства россиянам больше всего понравились «Чебурашка» (11%), собравший в прокате за полгода 6,8 млрд руб., и «Вызов» (9%), в котором снялась Пересильд.

Просьба назвать лучший российский сериал вызвала у большинства участников (60%) затруднение, следует из данных опроса. Наибольшее количество голосов набрали «След» (3%), «Пес», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и «Папины дочки. Новые» (по 2%).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВЦИОМ Константин Хабенский Юлия Пересильд Сергей Безруков Владимир Машков Елизавета Боярская Чебурашка
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