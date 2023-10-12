В гарантии медпомощи включат постковид и психологов в поликлиниках

Минздрав представил проект программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Эксперты объяснили, что изменится для пациентов

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Реабилитация после COVID

Минздрав вечером 10 октября представил на общественное обсуждение проект постановления правительства «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, документ предусматривает увеличение расходов за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, прежде всего — скорой медицинской помощи, профилактики, медицинской реабилитации, медицинской помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе более чем на 20% планируется увеличить объем профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и медицинские осмотры.

Регионы обяжут проводить скрининг на выявление вирусного гепатита С, а также диагностические исследования по ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография) с целью раннего выявления онкологических болезней.

В проекте впервые предусмотрены средства для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими болезнями, влияющими на инвалидность и смертность, к которым относятся онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет.

В документе впервые описывается объем медицинской реабилитации в амбулаторных условиях по группам болезней, выступающих наиболее частыми причинами смертности. Речь о реабилитации после COVID, сердечно-сосудистых заболеваний, а также при болезнях центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Как отмечают в Минздраве, для стационара впервые устанавливается объем медицинской помощи для проведения продолжительной реабилитации пациентам с тяжелыми поражениями центральной нервной системы и с сочетанными множественными травмами.

Психологические консультации в поликлиниках и новые тарифы

В рамках госгарантий с 2024 года в поликлиниках должна будет проводиться консультация медицинским психологом пациентов, в том числе получающих паллиативную медицинскую помощь в хосписах и домах сестринского ухода.

Объем первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной (посещения по паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому патронажными бригадами, включены в нормативы объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях), согласно предложенному Минздравом проекту, будет составлять в совокупности 0,03 посещения на человека, как и в действующей программе госгарантий, но с изменением объемов финансирования, отметили в фонде помощи хосписам «Вера».

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи при посещении по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами при сохранении среднего норматива объема медицинской помощи, равного 0,022 посещения на одного жителя, в 2024 году составит 506,4 руб., в 2025-м — 548,3 руб., а в 2026 году — 593,8 руб. В действующей программе госгарантий на текущий год заложено 467,6 руб., на будущий — 486,3 руб., а на 2025-й — 505,8 руб.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи при посещении на дому выездными патронажными бригадами при сохранении среднего объема 0,008 посещения на одного жителя составят в 2024 году 2,5 тыс. руб., в 2025-м — 2,7 тыс. руб., а в 2026 году —2,9 тыс. руб. В действующей программе госгарантий на этот год заложено 2,33 тыс. руб., на будущий — 2,43 тыс. руб., а на 2025-й — 2,5 тыс. руб.

В перечне высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) тариф на выполнение операции коронарного шунтирования по ОМС вырастет по сравнению с предыдущий версией с 415 тыс. до 445 тыс. руб. Однако сердечно-сосудистый хирург Центра грудной хирургии НИИ ККБ № 1 имени Очаповского Степан Бабешко считает это увеличение незначительным, так как цены на все расходные импортные материалы сильно выросли.

Проектом госпрограммы впервые предусмотрено внедрение нового перечня ВМП — ВМП IV отдельно для подопечных госфонда «Круг добра». В список вошли операции по профилям «сердечная хирургия», «онкология», «детская хирургия», «медицинская реабилитация», «травматология и реабилитация», а также «торакальная хирургия» и «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)».

Скрининг на гепатит

По словам исполнительного директора организации «Вместе против гепатита» Никиты Коваленко, в этом году программа госгарантий просто фиксировала, что каждый регион обязан лечить гепатит С по программе обязательного медицинского страхования, в проекте госгарантий на 2024-й определено конкретное число пациентов, которых нужно вылечить.

«Мы посчитали, и получилось, что практически всем регионам нужно расширять охват», — отметил Коваленко. В организации опасаются, что если следовать критериям приказа Минздрава и чек-листу, распространенному недавно Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, то регионы просто не наберут достаточного количества пациентов, чтобы уложиться в требования новой программы госгарантий. Однако окончательный вывод о рациональности опасений можно будет сделать только после анализа ситуации с охватом терапией за текущий год, говорит Коваленко.

Кроме того, исполнительный директор МОО «Вместе против гепатита» отметил, что ранее эксперты обсуждали вопрос внесения в госгарантии проведения обязательного скрининга на гепатит C и диспансерного наблюдения россиян 1966–1986 годов рождения. Именно в этой возрастной группе больше всего больных хроническими вирусными гепатитами. Учитывая, что большинство случаев выявляется случайно и когда гепатит уже успел серьезно навредить печени, такая мера могла бы способствовать сокращению количества скрытых случаев и снижению отложенной нагрузки на систему здравоохранения, говорит Коваленко. В предложенном документе это уточнение отсутствует и говорится, что порядок организации проведения профилактических медицинских осмотров, включающих скрининговые исследования на вирусный гепатит С для отдельных категорий граждан, устанавливается Минздравом.

Коваленко также отметил, что в документе который год подряд не нашлось места для гепатита D, несмотря на наличие эффективного отечественного препарата для терапии этого заболевания. «Сначала нам говорили, что нет клинических рекомендаций, потом — стандартов. Сейчас все это есть, а ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с гепатитом D не улучшилась», —добавил он.