«Этическую революцию» в мире заметили 40% россиян

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Более трети (40%) россиян считают, что в последнее время в мире идет смена ориентиров, ценностей и правил, которую можно назвать этической революцией. Это следует из опроса агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика», результаты которого поступили в РБК.

Более половины (52%) опрошенных отметили, что общество стало терпимее относиться «ко многим вещам, которые раньше большинство не признавало». При этом 45% считают, что высказывать свое мнение может быть опасно из-за возможной критики и агрессии в социальных сетях, следует из результатов опроса.

С высказыванием о том, что человек имеет права на особые привилегии как компенсацию, если он был в чем-то ущемлен, согласились 39% респондентов, еще 33% выступили против.

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