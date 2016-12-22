В Швеции присудили альтернативу Нобелевской премии по литературе

Литературную награду Новой академии Швеции, созданную как альтернативу отмененной в этом году Нобелевской премии в области литературы, получила французская писательница Мариз Конде

Мариз Конде (Фото: Philippe Giraud / Sygma / Getty Images)

В Швеции присудили премию Новой академии по литературе, созданную в 2018 году как альтернативу знаменитой Нобелевской премии по литературе, лауреатом новой премии стала французская писательница Мариз Конде. Церемония объявления победителя транслировалась в YouTube академии.

Мариз Конде родилась в Гваделупе (ныне заморский департамент Франции) в 1937 году. Она преподавала в Гвинее, Гане, Сенегале, Франции, в Колумбийском университете в США, работала журналистом, возглавляла учрежденный во Франции Комитет памяти о рабстве. Свои книги Мариз Конде пишет на французском языке.

В отличие от Нобелевской премии по литературе, которая вручается за выдающиеся литературные произведения «идеалистической направленности», премия Новой академии присуждается за произведения, рассказывающие «историю человечества», и описывающие «положение человека мире». «Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма», — говорилось в заявлении об учреждении премии.

Среди книг Конде, получивших признание критиков, — исторический роман о чернокожей женщине, осужденной во время судебных процессов в Салеме, под названием «Я, Титуба: Черная ведьма из Салема», роман «Сегу», действие которого разворачивается в одноименном королевстве XVIII века в Западной Африке, детектив «Пересекая мангровые леса» и др.

Размер премии составляет 1 млн шведских крон (чуть более $111 тыс.). Для сравнения, размер Нобелевской премии этом году — 9 млн крон, или чуть более $1 млн.

В отборе кандидатов на получение премии активное участие принимали библиотекари Швеции, присылавшие имена писателей и писательниц, которых они считали достойными награды. Далее следовало публичное голосование, а из финалистов победителя выбирало профессиональное жюри.

Помимо Мариз Конде, в финал премии попали родившаяся во Вьетнаме канадская писательница Ким Туи, британский писатель-фантаст Нил Гейман, а также японец Харуки Мураками. При этом Мураками попросил снять свою кандидатуру, чтобы иметь возможность «сосредоточиться на писательстве, вдали от внимания средств массовой информации».

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию, приняла решение не вручать в этом году награду за достижения в области литературы из-за скандала, когда 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии.

Этот эпизод, наряду с обвинениями в конфликте интересов и сообщениями об утечке имен возможных нобелевских лауреатов,​ разделил организацию, из-за чего ее ряды покинули шесть ее членов, в том числе глава организации профессор Сара Даниус.