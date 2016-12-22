Нобелевский лауреат посвятил премию мира жертвам сексуального насилия

Конголезец Денис Мукенгере Муквеге, вместе с иракской правозащитницей Надей Мурад Басе Тахой ставший обладателем Нобелевской премии мира 2018 года, посвятил награду женщинам — жертвам сексуального насилия, передает Reuters.

Ранее норвежский Нобелевский комитет заявил, что награду иракской правозащитнице и конголезцу присудили «за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов».

Надю Мурад в 2014 году захватили в плен боевики запрещенного в России «Исламского государства», несколько месяцев ее удерживали в сексуальном рабстве, но ей удалось сбежать. После этого она сообщила о преступлениях, которые боевики совершали в отношении народа езидов, представителем которого она является. В Нобелевском комитете отметили, что она поступила храбро, «рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв».

Муквеге был номинирован на Нобелевскую премию мира еще в 2013 году. Во время гражданской войны в Демократической Республике Конго он помогал женщинам, которые стали жертвами насилия.