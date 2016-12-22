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Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения
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Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения
Общество, 03:47
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Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения
По данным холдинга «Ромир», сумма среднего чека выросла почти на 5%, достигнув 519 руб. Предыдущие пять месяцев наблюдалось снижение этого показателя, а в августе он опускался до минимума за последние два года
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла на 4,8% по сравнению с августом и достигла 519 руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Как отмечают эксперты, рост среднего чека произошел после пяти месяцев снижения. При этом, подчеркивается в исследовании, годового роста не произошло. По сравнению с сентябрем прошлого года средний чек потерял 1%.

В частности, в сентябре средний чек вырос по всех восьми федеральных округах, кроме Дальневосточного. Наиболее заметный рост произошел в Южном округе — там чек вырос на 14,8% (504 руб.). На второй строчке оказалась Центральная Россия, где средний чек подорожал на 8,7% (627 руб.). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Сибирь, где рост составил 6,3% (423 руб.). Менее всего средний чек подорожал на Урале — 0,6% (474 руб.).

В Москве сумма среднего чека поднялась на 6,7% до 720 руб. При этом отмечен рост и в годовом выражении (плюс 5,3%). В Санкт-Петербурге средний чек вырос на 3,1% (668 руб.) В годовом выражении произошло снижение на 1,3%.

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Бизнес

В исследовании «Ромир», посвященном росту повседневных расходов россиян на фоне роста цен в сентябре, говорилось, что этот показатель вырос на 1,3%. Эксперты отмечали, что рост повседневных расходов значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%. Однако в годовом выражении этот показатель составил всего 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%, отмечалось в исследовании.

«Таким образом, рост цен уже сказался на величине среднего чека, который в сентябре прибавил сразу 4,8% относительно августа. При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — констатируют эксперты.

В августе сумма среднего чека показала снижение по сравнению с июлем на 3,3%, опустившись до 496 руб. Это стало минимальным значением с марта 2016 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: магазины , средний чек , инфляция , цены
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