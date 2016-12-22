Средний чек в московских ресторанах за год вырос на 4%

Рестораны в российских городах-миллионниках подняли цены в 2017 году на 2%, свидетельствуют данные городского информационного сервиса 2ГИС, которые есть в распоряжении РБК. В 2017 году средний чек в ресторанах крупных городов составил 1259 руб. против 1232 руб. годом ранее.
Самый высокий средний чек среди городов-миллионников ожидаемо остается в ресторанах Москвы. За год он вырос на 4%, до 1569 руб. Сильнее всего цены поднялись в Волгограде (на 11%, до 775 руб.) и Омске (10%, до 963 руб.). При этом цены в ресторанах Волгограда остаются самыми низкими среди российских городов-миллионников.
Рестораны Санкт-Петербурга практически не повысили цены — средний чек в заведениях составил 1105 руб. В некоторых городах питаться в ресторане стало дешевле. В Екатеринбурге цены снизились на 2%, до 1059 руб., в Перми — на 4%, до 913 руб.
Данные о среднем чеке 2ГИС предоставили 5714 ресторанов — 94% от общего количества ресторанов в крупнейших городах России. В сумму среднего чека входит цена на блюда основного меню (салат или закуска, первое и/или второе, напиток и десерт) и не учитывается алкоголь.
В целом количество ресторанов в 15 крупнейших городах в 2017 году, по данным 2ГИС, выросло на 3% — сейчас их 6101. Лидером по числу ресторанов остается Москва. Но за год ресторанов в Москве стало меньше на 3%, сейчас их количество составляет 2330. Также уменьшилось количество ресторанов в Красноярске и Ростове-на-Дону — на 2% и 1% соответственно. Во всех остальных 12 городах-миллионниках количество ресторанов увеличилось. Наибольший рост был в Нижнем Новгороде, где число заведений увеличилось на 17%, до 160.
По оценкам «РБК Исследования рынков», объем рынка общественного питания в 2017 году впервые с 2015 года мог вырасти на 0,3%, до 1,35 трлн руб. В 2018 рост продолжится и может составить 1,2%, до 1,37 трлн руб. Прогноз роста основан с ожидаемым ростом доходов населения и ростом популярности внутреннего туризма.
Согласно проведенному «РБК Исследования рынка» в мае 2017 года социологическому опросу, 55% россиян высказывали пожелание снизить цены на меню кафе и ресторанов, а четверо из десяти опрошенных хотели бы улучшить качество подаваемых блюд.