СМИ: Д.Медведев одобрил кандидатуру И.Комарова на пост главы ОРКК

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел закрытую встречу с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и директором АВТОВАЗа Игорем Комаровым. На встрече премьер принципиально одобрил кандидатуру И.Комарова на пост главы Объединенной ракетно-космической корпорации, пишет газета "Коммерсантъ".

Фото: ИТАР-ТАСС

Назначению будет предшествовать подписание президентом Владимиром Путиным указа о создании ОРКК. по данным издания, это произойдет уже во вторник 15 октября.

Как рассказал высокопоставленный источник в правительстве, в ходе встречи Д.Медведева с Д.Рогозиным и И.Комаровым были затронуты проблемные вопросы о состоянии и перспективах ракетно-космической промышленности, а также о путях взаимодействия корпорации и Федерального космического агентства.

О скором переходе И.Комарова в ОРКК стало известно в начале недели. Его трехлетний контракт с АВТОВАЗом истекает в ноябре.

Одобренная В.Путиным реформа ракетно-космической отрасли предусматривает фактическое разделение функций Роскосмоса. Все промышленные предприятия отрасли будут акционированы, а их акции планируется передать в уставный капитал ОРКК, которая будет выполнять функции генподрядчика. Самому Роскосмосу достанутся только научные институты и объекты космической инфраструктуры (например, космодром Байконур). Его основной задачей станет определение государственной политики в сфере космоса.

Реформа стартовала со смены главы космического ведомства. 10 октября Д.Медведев подписал приказ об увольнении Владимира Поповкина с должности главы Роскосмоса. На его место назначен заместитель министра обороны Олег Остапенко.

Второй этап реформы стартует уже на следующей неделе. По словам кремлевского источника "Ъ", проект указа о создании космической корпорации уже находится в администрации президента, а распоряжение правительства, необходимое для практической реализации пунктов указа, будет готово 14 октября.