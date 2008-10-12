Ф.Кастро: Это чудо, что Б.Обама еще жив

"Это чудо, что демократический кандидат еще не разделил участь Мартина Лютера Кинга, Малколма Икса и других убитых политических деятелей, выступавших за равенство и справедливость", - цитирует Associated Press Ф.Кастро по статье, опубликованной в кубинских СМИ в субботу.
По его словам, миллионы белых американцев не смогут примириться с мыслью о том, что чернокожий займет Белый дом, "который так и называется - белый".
Лидер Острова свободы также охарактеризовал кандидата в президенты от Республиканской партии Джона Маккейна как "воинственного" политика.
Ранее Ф.Кастро уже выражал свою симпатию к Б.Обаме, назвав его наиболее прогрессивным кандидатом на пост президента США.
82-летний Ф.Кастро, ушедший в отставку с поста президента Кубы в феврале 2008г., не появляется на публике с июля 2006г., когда он перенес операцию на кишечнике. Команданте пребывает в секретном месте и, по-видимому, страдает болезнью, о которой официально не сообщается. Между тем в кубинской государственной прессе регулярно публикуются эссе и заметки Фиделя на актуальные темы. Характерные для Ф.Кастро стилистика и объем этих публикаций свидетельствует об их аутентичности.