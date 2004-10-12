Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,20 56,56 EUR Нал. 70,39 69,65 USD Бирж. 56,93 +0,27 EUR Бирж. 70,00 +0,25 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9784,20 +616,40 MOEX 2319,79 +0,35% RTS 1283,66 -0,15% Brent 64,92 -0,87% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7217,41 -0,10%
Китаец захотел назвать сына @
Лента новостей
Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре 14:40, Политика Песков заявил об отсутствии связи между отравлением Скрипаля и Россией 14:38, Общество Бывший президент ФИФА прокомментировал идею бойкотировать ЧМ-2018 14:23, Спорт «Владимир Ильич был доволен»: как большевики перевозили столицу в Москву 14:14, Фотогалерея  При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек 14:11, Общество ЦИК не нашла нарушений в публикации фильмов о Путине в соцсетях 14:07, Технологии и медиа Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам 14:06, Общество FIFA прокомментировала инцидент с выходом на поле владельца клуба ПАОК 14:01, Общество СБУ пришла с обысками к поддерживающим «страну-агрессора» журналистам 13:58, Политика Посольство заявило об отсутствии россиян в загоревшемся самолете в Непале 13:55, Общество ФАС возбудила дело против «ВымпелКома» из-за внутрисетевого роуминга 13:43, Технологии и медиа
Китаец захотел назвать сына @
Общество, 12 окт 2004, 18:17
0
Китаец захотел назвать сына @
Как только не извращаются порой родители, выбирая для своих отпрысков имена понеобычней. Желание выделить любимое чадо из общей массы заставляет мам и пап искать вдохновение в самых разных областях. Так, в Китае молодой отец захотел назвать своего новорожденного сына коротко и емко – @.

Житель города Хенан в провинции Женгжоу изъявил желание назвать своего новорожденного сына в честь компьютерного символа, который используется в адресах электронной почты. Свое решение странный папаша объяснил тем, что этот значок в последнее время стал общеупотребимым.

Тем не менее, чиновники отказались регистрировать необычное имя, поскольку оно противоречит закону. По китайским законам имя, которое дается ребенку при рождении, обязательно должно поддаваться переводу на язык мандарин. Но на этом языке нет эквивалента слову “собачка”.

Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями может столкнуться их чадо в будущем. Так, в 20-х годах прошлого века в СССР были в моде такие имена, как Революция, Октябрина, Марлена (Маркс + Ленин), Даздраперма (Да здравствует Первое мая). А в 90-х годах ХХ века после просмотра нашей публикой латиноамериканских телесериалов появились Изауры и Чекиньи. А в американском штате Пенсильвания в конце 80-х были зарегистрированы такие имена близнецов, как Пепси и Кола.

по материалам Ananova

Теги: кола
Главное
Евросоюз продлил санкции против России Политика
Главное
Евросоюз продлил санкции против России Политика
Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек Общество
Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.