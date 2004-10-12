Китаец захотел назвать сына @

Как только не извращаются порой родители, выбирая для своих отпрысков имена понеобычней. Желание выделить любимое чадо из общей массы заставляет мам и пап искать вдохновение в самых разных областях. Так, в Китае молодой отец захотел назвать своего новорожденного сына коротко и емко – @.

Житель города Хенан в провинции Женгжоу изъявил желание назвать своего новорожденного сына в честь компьютерного символа, который используется в адресах электронной почты. Свое решение странный папаша объяснил тем, что этот значок в последнее время стал общеупотребимым.

Тем не менее, чиновники отказались регистрировать необычное имя, поскольку оно противоречит закону. По китайским законам имя, которое дается ребенку при рождении, обязательно должно поддаваться переводу на язык мандарин. Но на этом языке нет эквивалента слову “собачка”.

Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями может столкнуться их чадо в будущем. Так, в 20-х годах прошлого века в СССР были в моде такие имена, как Революция, Октябрина, Марлена (Маркс + Ленин), Даздраперма (Да здравствует Первое мая). А в 90-х годах ХХ века после просмотра нашей публикой латиноамериканских телесериалов появились Изауры и Чекиньи. А в американском штате Пенсильвания в конце 80-х были зарегистрированы такие имена близнецов, как Пепси и Кола.

по материалам Ananova