В США по ошибке указали боевиков «Аль-Каиды» жертвами теракта 11 сентября

Секретная служба США принесла извинения за неправильное число: изначально они посчитали жертвами терактов 2996 человек, включив в него 19 террористов-смертников

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Секретная служба США по ошибке указала боевиков «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России) в списке жертв терактов 11 сентября 2001 года. Об этом служба сообщила на своей странице в X.

Сначала в профиле Секретной службы появилось сообщение о 2996 жертвах, погибших в результате крупнейших терактов.

«Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является <...> напоминанием о событиях 11 сентября и о цели нашей миссии. Свидетельство свободы и самопожертвования, он чтит память всех 2996 погибших, в том числе нашего главного спецсотрудника Крейга Т. Миллера и ответственного специального агента Чарльза Л. Френда», — написала служба. Слова из публикации приводит Fox News, на момент написания материала ее уже удалили.

Позже Секретная служба написала пост с исправленным числом и подтвердила ошибку. «В исходном посте мы ошибочно включили в общее число погибших в результате атак 11 сентября угонщиков [самолетов]. Мы намеревались почтить память только жертв того трагического дня и приносим глубокие извинения за ошибку», — говорится в сообщении. В новой версии поста указано правильное число — 2977 человек, без 19 террористов.

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Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников захватили в США четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в высотные башни Всемирного торгового центра. Третий протаранил здание Пентагона, четвертый упал вблизи города Шанксвилла в Пенсильвании. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Ответственность за атаку взяла одна из ячеек «Аль-Каиды». Предполагаемого организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда задержали в 2003 году в Пакистане. Он содержался в тюрьмах ЦРУ, позже его отправили в Гуантанамо.