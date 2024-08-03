Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября
Глава Пентагона Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года, о достижении которого было объявлено ранее на этой неделе.
«Ввиду важности решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми по вышеуказанному делу ответственность за это решение должна лежать на мне», — говорится в заявлении Остина. Министр сообщил, что снял с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курировавшей рассмотрение дела в военном суде в Гуантанамо, соответствующие полномочия.
Соглашение с обвиняемым Халидом Шейхом Мохаммедом и его подельниками Валидом бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави было достигнуто 31 июля. Все трое согласились признать себя виновными по обвинению в заговоре в обмен на пожизненное заключение вместо тюремной казни. Как отмечает New York Times, на момент одобрения Остин был за границей, он вернулся в Соединенные Штаты позднее в тот же день.
Сделка вызвала резкую критику многих законодателей-республиканцев, в том числе спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла, а также членов семей жертв теракта, которые сочли условия слишком мягкими. Родные погибших поблагодарили Остина за отмену. «Я рада, что Пентагон вмешался, и что смертная казнь снова на повестке дня. Иначе как мы могли бы быть уверены, что администрация [США] в будущем не смягчит им приговор или не решит их обменять?» — сказала Терри Страда, чей муж, брокер Тони Страда, погиб при атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Адвокаты обвиняемых, которые вели переговоры о соглашении на протяжении 27 месяцев, осудили решение Остина, заявив, что «после стольких лет правительство так и не извлекло уроков из этого дела».
Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников захватили в США четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в высотные башни Всемирного торгового центра. Третий протаранил здание Пентагона, четвертый упал вблизи города Шанксвилл в Пенсильвании. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Ответственность за атаку взяла одна из ячеек «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).
Халид Шейх Мохаммед, предполагаемый организатор,
был задержан в 2003 году в Пакистане и содержался в тюрьмах ЦРУ, прежде чем его отправили в Гуантанамо. Согласно докладу комитета сената от 2014 года, на первых этапах следствия Мохаммеда 183 раза подвергли пыткам водой.
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