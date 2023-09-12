Патриарх в Петербурге призвал пересмотреть термин «культурная столица»

По мнению патриарха Кирилла, Петербург — больше, чем «культурная столица», это слишком узкий термин. Словосочетание одним из первых использовал Ельцин в 1997 году, с тех пор оно закрепилось за городом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Называть Санкт-Петербург «культурной столицей» не совсем корректно, это определение следует уточнить, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Александро-Невской лавре в Петербурге.

«Город Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится — что значит «культурная столица»? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург — просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица — слово «культурная» невозможно привязать к слову «столица», тогда вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург», — сказал он.

Глава РПЦ добавил, что «Петербург больше, чем культурная столица», и хотя официальной столицей является Москва, это «первый город», Петербург — «не второй».

Высказался патриарх и о роли в истории страны основателя города, императора Петра I. По мнению клирика, царь назвал новую столицу страны «в честь апостола Петра, «камня веры» (имя Петр переводится с греческого как «камень»), сознавая, «что столица будет форпостом России на Западе», откуда идут различного рода влияния, в том числе с приставкой «псевдо».

Как отметил глава РПЦ, император «не верил» в «доброту соседей» и боролся с политическим влиянием западных стран, которые хотели ослабить Россию.

Петр I был царем с 1682 по 1721 год — тогда он принял титул императора и правил в таком качестве до своей смерти в 1725-м. В юные годы Петр ездил в Европу, в частности, в рамках Великого посольства. Целью его был не только поиск союзников для России, но и обучение, в том числе и самого царя — он, например, изучал кораблестроение в Голландии и Англии, вернувшись оттуда, стал строить русский флот. Кроме того, Петр проводил в России реформы на европейский манер — например, заставил бояр брить бороды и носить немецкие платья.

Считается, что «культурной столицей» Петербург стал после слов первого президента России Бориса Ельцина. Такое определение городу он дал в 1997 году на одном из совещаний.

Не раз этот термин в отношении города применял и его преемник, уроженец Ленинграда, Владимир Путин. Например, в год 300-летия Петербурга он говорил о том, что Петербург — «одна из культурных столиц мира», а также «перекресток и средоточие многих деловых путей, важнейший центр европейской жизни России».