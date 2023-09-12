Число жертв наводнения в Ливии выросло до 2 тыс.

Около 2 тыс. человек погибли в ливийском городе Дерна из-за последствий урагана «Даниэль», в том числе наводнений, сообщают телеканал Al Jazeera и агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил восточной Ливии. То же число жертв назвал премьер-министр восточно-ливийского правительства Усама Хамад.

Пропавшими без вести, по их словам, считаются от 5 тыс. до 6 тыс. человек.

По данным органов здравоохранения, подтвержденное количество погибших в результате наводнения — 61 человек, однако в это число не входила Дерна.

В воскресенье, 10 сентября, на восточную Ливию обрушился ураган, который назвали «Даниэль». Он затронул прибрежные города Джабаль аль-Ахдар, Дерну и Бенгази. Ливийские власти объявили три района в восточной провинции Киренаика (область, куда также входит город Дерна) зоной бедствия и обратились за международной помощью, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление президентского совета страны.

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