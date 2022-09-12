Ростовские власти попросили «не сеять панику» после сообщений о взрыве

Жители Ростовской области сообщили о сильном «хлопке», который был слышен в Таганроге и Ростове-на-Дону в районе 15:10 мск. Власти региона сообщили, что взрывов не слышали, и посоветовали «не сеять панику»

Жители Ростова-на-Дону и Таганрога Ростовской области рассказали РБК о звуках сильного взрыва и о толчках. Пресс-секретарь губернатора заявила, что ничего не слышала и «панику сеять не советует». В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что информации о ЧС и взрывах не получали.

Звук взрыва в приграничном Таганроге был отчетливо слышен в районе 15:10 мск, рассказал РБК житель города Алексей Милованов.

«Взрыв был довольно громкий, в Таганроге затряслись здания и земля. Это было примерно в 15:10. Я в это время находился в корпусе института, почувствовал ощутимый толчок в полу. Знакомые рассказывают, что у них в домах дребезжали и стекла, и стены, и полы», — сказал он.

Примерно в то же самое время о звуках взрыва сообщили РБК жители Ростова-на-Дону. «В 15:10 я слышал хлопок. Через секунд 30 услышал гул самолета. У многих сработала сигнализация в машине», — рассказал местный житель Владимир.

«Слышал взрыв отчетливо, примерно в 15.15. Находился в центре Ростова, сработали сигнализации у некоторых автомобилей», — рассказал РБК другой житель города Иван Петров.

По данным Telegram-канала Baza, который также ссылается на сообщения очевидцев, в Таганроге работает система ПВО, а рядом с селом Чалтырь (находится в 10 км от Ростова-на-Дону) виден черный дым.

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Как уточняет местное издание 161.ru, помимо Ростова-на-Дону и Таганрога местные жители слышали «хлопок» в Азове, Ейске, Новошахтинске, Шахты, Новочеркасске и Аксае.