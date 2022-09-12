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Гособвинение запросило 15 лет колонии для бывшего вице-мэра Сочи

Анатолий Рыков
Анатолий Рыков (Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости)

Гособвинитель попросил Хамовнический суд Москвы отправить в колонию строгого режима на 15 лет бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, которого подозревают в получении взяток. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Гавришев.

«Анатолию Рыкову в Хамовническом суде обвинение запросило 15 лет лишения свободы с отбывание в колонии строгого режима, а также запрет занимать определенные должности и штраф 120 млн руб.», — рассказал Гавришев.

Рыков, который в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи, и его преемник на этом посту Сергей Юрин были задержаны в октябре 2018 года.

В администрации города-курорта прошли обыски, а Главное следственное управление Следственного комитета 15 октября 2018 года возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере (до 15 лет лишения свободы).

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Общество
Анатолий Рыков

По версии следствия, с 2010 года Рыков получал взятки за выдачу разрешений на строительство и за заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков по следующей схеме.

Когда предприниматели обращались в администрацию Сочи за разрешительной документацией на застройку, им отказывали. Отказ обжаловали в суде первой инстанции — тоже безуспешно, однако рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции завершалось в пользу застройщиков. В результате апелляционный суд обязывал администрацию Сочи разрешать строительство или заключать договоры аренды, отмечал источник РБК, знакомый с ходом расследования.

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Сам Рыков вину в получении взяток отрицает, утверждая, что, выдавая разрешения на строительство, только исполнял решения судов. По словам его адвоката Гавришева, «в деле нет ни одного разрешительного документа, подписанного Рыковым».

В первоначальной редакции обвинений Рыкову инкриминировали получение взяток в размере 120 млн и 100 млн руб. по пяти эпизодам. В окончательной версии обвинений, которая появилась спустя два года (все это время Рыков находился под арестом), бывшего чиновника обвинили в получении взяток в размере 40 млн руб. по трем эпизодам.

Материал дополняется.

 

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Сочи взятка вице-мэр обвинение
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