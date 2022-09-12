«Коммерсантъ» сообщил о признавшем кражу BTC у хакера экс-офицере ФСБ

По данным следствия, бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Демин участвовал в расследовании дела хакеров, похищавших деньги. В итоге офицер сам похитил у задержанного хакера биткоины на 187 млн руб.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Бывший сотрудник управления ФСБ по Самарской области подполковник Дмитрий Демин, которого обвиняют в хищении биткоинов у подследственного хакера, признал вину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Демин предложил Главной военной прокуратуре дать показания на соучастников хищения и заключил с ней досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас Демин находится под арестом. Несмотря на досудебное соглашение, ему продлили меру пресечения до 1 декабря, уточняет газета. Суд опасался, что, выйдя из СИЗО, Демин задействует связи с правоохранительными органами, которыми он обзавелся, работая в ФСБ с 2006 года, а также попытается скрыть похищенные средства.

Обвиняемый на это заявил, что не работает в ФСБ с апреля, а также указал на то, что «бежать от трех своих детей, которые ждут его в Самарской области, не собирается», пишет издание.

Как писал в июне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2021 году Демин участвовал в операции по задержанию хакеров в Сызранском районе Самарской области. В ходе операции был задержан Мочалов А.О., которого подозревали в том, что он с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров и похищал пароли от электронных кошельков.

После задержания хакер предоставил сотрудникам ФСБ пароли от программы и объяснил, как она работает, уточняет газета. С ее помощью офицер с сообщниками смог похитить 68,5 единиц биткоинов — не менее 187 383 318 руб. по курсу на тот момент.

Уголовное дело на Демина и других неустановленных участников хищения было заведено в начале 2022 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Читайте на РБК Pro Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции

Суд над хакером уже завершился — его признали виновным в создании и использовании вредоносных компьютерных программ и дали один год ограничения свободы.