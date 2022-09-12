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«Коммерсантъ» сообщил о признавшем кражу BTC у хакера экс-офицере ФСБ

По данным следствия, бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Демин участвовал в расследовании дела хакеров, похищавших деньги. В итоге офицер сам похитил у задержанного хакера биткоины на 187 млн руб.
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Бывший сотрудник управления ФСБ по Самарской области подполковник Дмитрий Демин, которого обвиняют в хищении биткоинов у подследственного хакера, признал вину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Демин предложил Главной военной прокуратуре дать показания на соучастников хищения и заключил с ней досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас Демин находится под арестом. Несмотря на досудебное соглашение, ему продлили меру пресечения до 1 декабря, уточняет газета. Суд опасался, что, выйдя из СИЗО, Демин задействует связи с правоохранительными органами, которыми он обзавелся, работая в ФСБ с 2006 года, а также попытается скрыть похищенные средства.

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Обвиняемый на это заявил, что не работает в ФСБ с апреля, а также указал на то, что «бежать от трех своих детей, которые ждут его в Самарской области, не собирается», пишет издание.

Как писал в июне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2021 году Демин участвовал в операции по задержанию хакеров в Сызранском районе Самарской области. В ходе операции был задержан Мочалов А.О., которого подозревали в том, что он с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров и похищал пароли от электронных кошельков.

После задержания хакер предоставил сотрудникам ФСБ пароли от программы и объяснил, как она работает, уточняет газета. С ее помощью офицер с сообщниками смог похитить 68,5 единиц биткоинов — не менее 187 383 318 руб. по курсу на тот момент.

Уголовное дело на Демина и других неустановленных участников хищения было заведено в начале 2022 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

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Суд над хакером уже завершился — его признали виновным в создании и использовании вредоносных компьютерных программ и дали один год ограничения свободы.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ФСБ уголовное дело биткоин хакер
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