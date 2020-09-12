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На территории Центра Хруничева в Москве нашли снаряд времен ВОВ

Территорию предприятия «Роскосмоса» оцепили. Снаряд калибра 76 мм нашли при укладке бордюров
Фото: Андрей Теличев / РИА Новости
Фото: Андрей Теличев / РИА Новости

На территории Центра им. Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), территория оцеплена. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«При проведении плановых ремонтно-восстановительных работ по укладке бордюра был обнаружен снаряд 76 мм времен ВОВ. Территория оцеплена. Прибыли экстренные службы», — говорится в сообщении космического агентства.

Как сообщает «Роскосмос» в Twitter, ликвидацией боеприпаса должны заняться взрывотехники из центра «Лидер» МЧС.

В посылке на Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ
Общество
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Входящий в структуру «Роскосмоса» Центр им. М. В. Хруничева занимается разработкой и серийным производством космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем), а также крупногабаритных орбитальных модулей. Компания является одним из мировых лидеров в этой сфере. Сейчас на территории предприятия ведется строительство Национального космического центра (НКЦ), здание которого планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года.

В феврале на территории Казанского вокзала в столице в одной из посылок в зоне таможенного контроля почтамта нашли снаряд времен ВОВ. Уточнялось, что у боеприпаса не было взрывателя.

Из здания, где обнаружили опасную посылку, эвакуировали людей, туда прибыли экстренные службы. Позже их представители сообщили, что снарядом оказалась «болванка» от советского танка Т-34.

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Автор: Михаил Котляр
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Роскосмос, Центр Хруничева, Москва, снаряд, новости
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