Пресс-секретарь патриарха ушел в отставку

Священник Александр Волков, занимавший пост пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, освобожден от должности с 11 сентября. Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Распоряжение об освобождении Волкова от должности пресс-секретаря патриарха отдал сам предстоятель РПЦ.
Временно исполнять обязанности пресс-секретаря патриарха поручено председателю синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Принятое решение в сообщении отдела объясняется «реорганизацией и оптимизацией информационных служб» Московского патриархата.