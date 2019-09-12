Пресс-секретарь патриарха ушел в отставку

Исполнять обязанности пресс-секретаря пока будет Владимир Легойда. Решение об отставке пресс-секретаря объясняется «реорганизацией и оптимизацией информационных служб» Московского патриархата

Священник Александр Волков, занимавший пост пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, освобожден от должности с 11 сентября. Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Распоряжение об освобождении Волкова от должности пресс-секретаря патриарха отдал сам предстоятель РПЦ.

Временно исполнять обязанности пресс-секретаря патриарха поручено председателю синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Принятое решение в сообщении отдела объясняется «реорганизацией и оптимизацией информационных служб» Московского патриархата.