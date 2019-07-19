Патриарх Кирилл сменил своего первого викария

Епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности замуправляющего делами Московской патриархии. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.

Епископа Дионисия также назначили председателем комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете Москвы, говорится в сообщении.

Кроме того, его назначили управляющим Центральным викариатством Московской епархии, но при этом освободили от должности управляющего Юго-Восточным викариатством. Новым управляющим стал архиепископ Егорьевский Матфей.

В православной церкви викарий не имеет своей епархии, но помогает в управлении правящему архиерею. Такая должность существует специально для того, чтобы священнослужитель мог оказывать помощь архиерею в управлении епархией.