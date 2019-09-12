У футболиста сборной России украли часы на 23 млн руб.

У футболиста сборной России украли часы на 23 млн руб.

По версии следствия, житель Краснодара через окно влез в дом игрока и вынес коллекцию дорогих часов

Ари (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, украл у известного футболиста коллекцию дорогих часов общей стоимостью примерно 23 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Судя по видеозаписи, которая опубликована на сайте ведомства, пострадавший — нападающий местного клуба «Краснодар» Ари. О том, что речь идет о получившем в 2018 году российское гражданство уроженце Бразилии, также пишут СМИ, в частности Sport24.

По версии следствия, ранее судимый местный житель залез в дом игрока и украл 12 часов. Несколько штук мужчина продал, остальные спрятал в подвале заброшенного дома рядом со своим местом жительства. Полицейские конфисковали часы и передали их футболисту. Подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершенная в особо крупном размере).

Пресс-секретарь клуба «Краснодар» Антон Тихий отказался комментировать РБК инцидент, перенаправив вопросы в правоохранительные органы.