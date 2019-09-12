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У футболиста сборной России украли часы на 23 млн руб.
По версии следствия, житель Краснодара через окно влез в дом игрока и вынес коллекцию дорогих часов
Ари (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, украл у известного футболиста коллекцию дорогих часов общей стоимостью примерно 23 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Судя по видеозаписи, которая опубликована на сайте ведомства, пострадавший — нападающий местного клуба «Краснодар» Ари. О том, что речь идет о получившем в 2018 году российское гражданство уроженце Бразилии, также пишут СМИ, в частности Sport24.

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По версии следствия, ранее судимый местный житель залез в дом игрока и украл 12 часов. Несколько штук мужчина продал, остальные спрятал в подвале заброшенного дома рядом со своим местом жительства. Полицейские конфисковали часы и передали их футболисту. Подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершенная в особо крупном размере).

Пресс-секретарь клуба «Краснодар» Антон Тихий отказался комментировать РБК инцидент, перенаправив вопросы в правоохранительные органы.

Ари начал выступать в чемпионате России по футболу в 2010 году, когда перешел в московский «Спартак» из голландского АЗ. В 2013 году футболист оказался в «Краснодаре», а сезон 2017–2018 годов провел в аренде в «Локомотиве», в составе которого выиграл внутренний чемпионат. За сборную России Ари дебютировал в ноябре 2018 года в товарищеском матче против Германии.

Автор: Артём Губенко
Теги: футболист, кража, часы, новости РБК
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