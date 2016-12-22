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В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России
Общество, 15:02
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В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России
Проект кодекса и закона о его принятии разработал и внес в парламент депутат от ЛДПР Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Госдуме предложили принять Дуэльный кодекс Российской Федерации, проект соответствующего закона уже появился в базе документов парламента. В пояснительной записке к законопроекту его автор, депутат от ЛДПР Сергей Иванов объясняет необходимость принятия Дуэльного кодекса тем, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

Депутат особо отметил, что принятие Дуэльного кодекса не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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Общество

Накануне, 11 сентября, глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, пообещав сделать из того на ринге или татами «хорошую сочную отбивную».

В проекте Дуэльного кодекса отмечается, что дуэль может происходить только между равными по служебному положению, а в противном случае она недопустима. В документе подчеркивается, что государственный или муниципальный служащий, получивший вызов на дуэль от простого гражданина, обязан отклонить вызов, предоставив последнему право искать сатисфакцию в суде. В тот же суд должен обращаться и сам госслужащий, обиженный гражданином.

«Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести», — подчеркивается в законопроекте.

В соответствии с документом оскорбленный получает право на выбор оружия — шпаг, сабель или пистолетов. В особо тяжких случаях он может выбирать также способ проведения дуэли (на каком расстоянии предстоит стреляться и т.д.), а также использовать собственное оружие.

Оскорбленные инвалиды, а также лица старше 60 лет и младше 18 лет, согласно законопроекту, могут выставить вместо себя на дуэль другого человека. В аналогичных случаях такое же право получают и те, кого вызвали на дуэль. Женщины в дуэлях не участвуют, их в обязательном порядке подменяют мужчины.

«Неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли», — подчеркивается в документе.

Отдельная статья в проекте Дуэльного кодекса посвящена вызовам на дуэль журналистов, написавших «оскорбительную статью». В соответствии с ней оскорбителем считается автор статьи либо человек, подписавший ее, но в некоторых случаях на дуэль может быть вызван и редактор СМИ.

В документе особо подчеркивается, что «лицо, совершившее бесчестный поступок, на которое имеются фактические опорочивающие доказательства, лишается не только права вызова, но вообще права участия в дуэли».

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил «РИА Новости», что восхищен креативностью автора проекта Дуэльного кодекса, но напомнил, что дуэли в России считаются либо убийством, либо покушением на убийство.

«Это все эмоции… Я надеюсь, к Дуэльному кодексу мы тоже [относимся] через эмоции. Если они сойдут, вот тогда будем смотреть. Поэтому пока все нормально. Дуэльный кодекс — это круто», — пошутил парламентарий.


 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: дуэль
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