В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России

Проект кодекса и закона о его принятии разработал и внес в парламент депутат от ЛДПР Сергей Иванов

Сергей Иванов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Госдуме предложили принять Дуэльный кодекс Российской Федерации, проект соответствующего закона уже появился в базе документов парламента. В пояснительной записке к законопроекту его автор, депутат от ЛДПР Сергей Иванов объясняет необходимость принятия Дуэльного кодекса тем, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

Депутат особо отметил, что принятие Дуэльного кодекса не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Накануне, 11 сентября, глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, пообещав сделать из того на ринге или татами «хорошую сочную отбивную».

В проекте Дуэльного кодекса отмечается, что дуэль может происходить только между равными по служебному положению, а в противном случае она недопустима. В документе подчеркивается, что государственный или муниципальный служащий, получивший вызов на дуэль от простого гражданина, обязан отклонить вызов, предоставив последнему право искать сатисфакцию в суде. В тот же суд должен обращаться и сам госслужащий, обиженный гражданином.

«Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести», — подчеркивается в законопроекте.

В соответствии с документом оскорбленный получает право на выбор оружия — шпаг, сабель или пистолетов. В особо тяжких случаях он может выбирать также способ проведения дуэли (на каком расстоянии предстоит стреляться и т.д.), а также использовать собственное оружие.

Оскорбленные инвалиды, а также лица старше 60 лет и младше 18 лет, согласно законопроекту, могут выставить вместо себя на дуэль другого человека. В аналогичных случаях такое же право получают и те, кого вызвали на дуэль. Женщины в дуэлях не участвуют, их в обязательном порядке подменяют мужчины.

«Неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли», — подчеркивается в документе.

Отдельная статья в проекте Дуэльного кодекса посвящена вызовам на дуэль журналистов, написавших «оскорбительную статью». В соответствии с ней оскорбителем считается автор статьи либо человек, подписавший ее, но в некоторых случаях на дуэль может быть вызван и редактор СМИ.

В документе особо подчеркивается, что «лицо, совершившее бесчестный поступок, на которое имеются фактические опорочивающие доказательства, лишается не только права вызова, но вообще права участия в дуэли».

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил «РИА Новости», что восхищен креативностью автора проекта Дуэльного кодекса, но напомнил, что дуэли в России считаются либо убийством, либо покушением на убийство.

«Это все эмоции… Я надеюсь, к Дуэльному кодексу мы тоже [относимся] через эмоции. Если они сойдут, вот тогда будем смотреть. Поэтому пока все нормально. Дуэльный кодекс — это круто», — пошутил парламентарий.



