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Авиакомпанию «Якутия» привлекли к ответственности за задержки рейсов
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Авиакомпанию «Якутия» привлекли к ответственности за задержки рейсов
Общество, 05:43
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Авиакомпанию «Якутия» привлекли к ответственности за задержки рейсов

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку в отношении авиакомпании «Якутия» в связи с задержками выполнения рейсов, по итогам которой были выявлены десятки нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мае этого года «Якутия» допустила 24 случая задержки авиарейсов более чем на два часа, отметили в прокуратуре. «Причинами задержек, как правило, являлось отсутствие у авиакомпании в конкретной ситуации резервного воздушного судна или не предоставление резервного воздушного судна в связи с его неисправностью», — говорится в сообщении.

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В связи с этим прокуратура приняла решение привлечь авиакомпанию к административной ответственности по ч.3 ст.14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий предусмотренных лицензией). Санкции по этой статье предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 тыс. руб.

Помимо этого прокуратура внесла гендиректору «Якутии» представление. В нем ведомство потребовало принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности авиакомпании.

Теги: задержки рейсов , авиакомпания , «Якутия» , административная ответственность
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