МВД рассказало о делах по особо крупным хищениям из Фонда кино

В МВД подтвердили, что по факту хищения в особо крупном размере из Фонда кино возбуждены уголовные дела. Ранее РБК писал, что речь идет о хищениях на 35 млн руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По факту хищения средств из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) заведены уголовные дела по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Об этом говорится в сообщении управления общественных связей МВД.

В сентябре уголовные дела были переданы в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу Москвы. Проводятся следственные действия и оперативно-­разыскные мероприятия. Сумму похищенного в МВД не сообщают.

О возбуждении уголовных дел по факту хищения средств из Фонда кино РБК писал со ссылкой на источники ранее, в сентябре. По словам собеседника РБК, дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского.

Одно из дел касается средств, выделенных Фондом кино в 2016 году на съемки фильма «Сны Севы Горелова». По информации источника РБК, под предлогом съемок фильма неустановленные лица, представившиеся сотрудниками кинокомпании «25-й этаж», завладели 10 млн руб. из фонда.

Руководителем кинокомпании «25-й этаж» является Николай Волчков. Компания не смогла выплатить все деньги продюсерам — осталась небольшая сумма за фильм «Сны Севы Горелова», рассказала конкурсный управляющий компании Людмила Вербицкая. «25-й этаж» находится в стадии банкротства, а Волчков находится под домашним арестом и проходит по нескольким уголовным делам.

Еще одно дело о хищении заведено против лиц из компании «Артополион», которые под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа» похитили 25 млн руб., говорил источник РБК.