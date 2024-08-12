 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Мишин был 13-м по счету первым секретарем ЦК ВЛКСМ, он занимал пост с 1982 по 1986 год. Комсомольцем стал в конце 1950-х
Виктор Мишин
Виктор Мишин (Фото: Виктор Будан / Фотохроника ТАСС)

На 82-м году жизни скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного Ленинского комсомольского союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин, сообщил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Очень опытный комсомольский организатор. Все крупные события в советское время: от Олимпиады до отправки на БАМ и стройки — он этим занимался», — отметил Зюганов. Он добавил, что опыт молодежных комсомольских лидеров «в нынешних условиях будет обязательно востребован».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу КПРФ.

«Пионерия» проиграла 0,3% в голосовании за название нового движения детей
Политика
Фото:rddm_official / VK

Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Учился в Московском индустриальном техникуме и Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, сейчас — МГСУ). Он вспоминал, что в комсомол пришел в 1958 году в техникуме, в 1966-м стал освобожденным комсомольским секретарем в МИСИ, в 1968 году — вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола Москвы, в 1976–1978 годах возглавлял столичную комсомольскую организацию, а потом перешел в руководство ВЛКСМ на уровне Союза и в конце концов получил пост первого секретаря ЦК, который занимал с 1982 по 1986 год.

Мишин отмечал, что в начале 1986 года выступил одним из организаторов создания Единой общественно-государственной системы центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), куда привлекали молодых людей «с интеллектуальным потенциалом, которые хотели и могли зарабатывать деньги своим умом».

В марте 1995 года Мишин создал общественное объединение «Мое Отечество», а в 1998–1999 годах был одним из организаторов создания движения «Отечество». Позднее это движение вступило в избирательный блок «Отечество — Вся Россия» под руководством Юрия Лужкова. В 2001 году на базе блока была создана партия «Единая Россия».

Был награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и т.д. В последние годы возглавлял Всероссийскую общественную организацию «Воспитанники комсомола — Мое Отечество».

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Комсомол КПРФ Геннадий Зюганов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. КартаПолитика, 21:57
В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в ДонбассеПолитика, 21:57
Астрономы предсказали полярное сияние в Москве и Санкт-ПетербургеОбщество, 21:56
Власти полностью закрыли въезд в приграничный район Белгородской областиПолитика, 21:47
СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУПолитика, 21:44
Белый дом предупредил о серии атак на Ближнем Востоке в ближайшее времяПолитика, 21:31
Звезда «Реала» Винисиус отказался ехать в Саудовскую Аравию за €1 млрдСпорт, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор МишинОбщество, 21:06
Названо место похорон экс-главы Федерации фигурного катания ПисееваСпорт, 21:02
Как Макрон использовал «олимпийское перемирие» для поиска нового премьераПолитика, 20:59
Житель Курской области вывел пятерых детей из обстреливаемой ВСУ СуджиПолитика, 20:53
«Испытание воли»: экс-посол США Салливан рассказал о работе в РоссииПолитика, 20:45
Минск заявил о наращивании группировки НАТО на границах с БелоруссиейПолитика, 20:40
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33