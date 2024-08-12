Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Мишин был 13-м по счету первым секретарем ЦК ВЛКСМ, он занимал пост с 1982 по 1986 год. Комсомольцем стал в конце 1950-х

Виктор Мишин (Фото: Виктор Будан / Фотохроника ТАСС)

На 82-м году жизни скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного Ленинского комсомольского союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин, сообщил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Очень опытный комсомольский организатор. Все крупные события в советское время: от Олимпиады до отправки на БАМ и стройки — он этим занимался», — отметил Зюганов. Он добавил, что опыт молодежных комсомольских лидеров «в нынешних условиях будет обязательно востребован».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу КПРФ.

Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Учился в Московском индустриальном техникуме и Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, сейчас — МГСУ). Он вспоминал, что в комсомол пришел в 1958 году в техникуме, в 1966-м стал освобожденным комсомольским секретарем в МИСИ, в 1968 году — вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола Москвы, в 1976–1978 годах возглавлял столичную комсомольскую организацию, а потом перешел в руководство ВЛКСМ на уровне Союза и в конце концов получил пост первого секретаря ЦК, который занимал с 1982 по 1986 год.

Мишин отмечал, что в начале 1986 года выступил одним из организаторов создания Единой общественно-государственной системы центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), куда привлекали молодых людей «с интеллектуальным потенциалом, которые хотели и могли зарабатывать деньги своим умом».

В марте 1995 года Мишин создал общественное объединение «Мое Отечество», а в 1998–1999 годах был одним из организаторов создания движения «Отечество». Позднее это движение вступило в избирательный блок «Отечество — Вся Россия» под руководством Юрия Лужкова. В 2001 году на базе блока была создана партия «Единая Россия».

Был награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и т.д. В последние годы возглавлял Всероссийскую общественную организацию «Воспитанники комсомола — Мое Отечество».